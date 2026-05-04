Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Açudes no Ceará: abril tem a 3ª melhor recarga dos últimos 10 anos

Volume aportado no mês só fica atrás de 2023 e 2024.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Imagem aérea de um vasto açude no Ceará, chamado Aracoiaba, barrado por uma grande parede de terra e um píer de monitoramento. Ao fundo, há morros e nuvens.
Legenda: Açude Aracoiaba é um dos reservatórios com mais de 95% de armazenamento no Ceará.
Foto: Divulgação/Cogerh.

Com chuvas importantes em diversos municípios, abril de 2026 registrou o terceiro melhor desempenho para o mês em recarga hídrica nos açudes cearenses, nos últimos 10 anos, segundo dados das resenhas diárias da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). 

Dentro do mês, o aporte aos reservatórios chegou a 2,90 bilhões de metros cúbicos, ficando atrás apenas de 2024 (5,27 bilhões m³) e 2023 (3,25 bilhões m³) na série histórica analisada pelo Diário do Nordeste, desde 2017.

O resultado coloca o mês à frente de anos considerados positivos, como 2020 (1,92 bilhão m³) e 2022 (1,71 bilhão m³), além de superar com folga períodos mais secos, como 2017 (0,4 bilhão m³) e 2021 (0,44 bilhão m³). 

O desempenho reforça a influência de chuvas mais consistentes ao longo de abril, penúltimo mês da quadra chuvosa no Estado, período que recebe influência direta da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

No entanto, quando se observa o acumulado entre os meses de janeiro e abril, houve leve recuo de recarga em relação ao ano passado. Em 2025, o aporte total no período foi de 4,96 bilhões de metros cúbicos, contra 4,82 bilhões m³ registrados em 2026. 

A diferença é pequena mas indica que, apesar de um abril forte, o início da quadra chuvosa deste ano teve distribuição de chuvas mais irregular em comparação ao ciclo anterior.

Situação geral do armazenamento

Dados do Portal Hidrológico do Ceará mostram que, mesmo com essa variação, o Ceará mantém um cenário relativamente confortável de armazenamento nos reservatórios. Em 30 de abril de 2026, o volume médio dos 144 açudes monitorados chegou a 50,24%, superando a metade da capacidade total. No mesmo período de 2025, o índice era mais elevado, de 55,63%. 

No comparativo entre os dois anos, também houve redução no número de açudes sangrando (de 49 para 33) e leve queda entre os que estão acima de 90% da capacidade, de 14 para 13. Por outro lado, aumentou o número de açudes em situação mais crítica, com volume inferior a 30%, passando de 23 para 27.

O quadro geral aponta recuperação hídrica no Estado, ainda que menos intensa do que a observada em 2025. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) ressalta que a grande variabilidade das chuvas ao longo da quadra chuvosa impacta diretamente esses resultados.

No início deste ano, a instituição já indicava um cenário de grande incerteza quanto à regularidade das chuvas em 2026: os dois prognósticos divulgados em janeiro e fevereiro indicavam probabilidade de 40% de chuvas dentro da média, 40% abaixo da média e apenas 20% acima da média histórica.

Maio, último mês da quadra chuvosa no Ceará, pode influenciar de forma decisiva os níveis dos reservatórios. Para qualificar os dados, neste mês, a Cogerh firmou uma parceria de cinco anos com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP) para monitorar as águas cearenses por meio de imagens de satélites diárias.

Segundo a Companhia, a ferramenta garante acesso a um conteúdo com alta resolução, “traçando um retrato mais fiel das condições reais dos reservatórios e reduzindo inconsistências no processamento técnico”.

Impactos por região

O recorte regional do Portal Hidrológico mostra que, embora o Ceará tenha ultrapassado os 50% de armazenamento total, a distribuição da água ainda é desigual. Enquanto algumas bacias operam com mais folga, outras permanecem vulneráveis e dependem diretamente da continuidade das chuvas para melhorar seus níveis.

Atualmente, as situações mais favoráveis estão nas bacias do Litoral (95,76%), Alto Jaguaribe (95,82%) e Coreaú (94,73%), indicando elevada segurança hídrica. Nessas áreas, além dos altos volumes, há maior número de açudes sangrando ou próximos disso, reflexo de chuvas mais regulares ao longo da quadra.

Na sequência, aparecem regiões com níveis intermediários, mas ainda positivos: Acaraú (83,83%), Serra da Ibiapaba (77,18%) e Salgado (68,61%). O Curu (57,67%) e a bacia Metropolitana (52,19%) também estão acima da metade da capacidade, o que indica um cenário de relativa estabilidade.

Por outro lado, algumas bacias têm situação delicada. O Médio Jaguaribe (29,05%) e o Banabuiú (30,23%) estão entre os principais pontos de atenção. A situação mais crítica do Estado fica nos Sertões de Crateús (21,53%), onde estão cidades como Quiterianópolis, Independência e Novo Oriente.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem aérea de um vasto açude no Ceará, chamado Aracoiaba, barrado por uma grande parede de terra e um píer de monitoramento. Ao fundo, há morros e nuvens.
Ceará

Açudes no Ceará: abril tem a 3ª melhor recarga dos últimos 10 anos

Volume aportado no mês só fica atrás de 2023 e 2024.

Nicolas Paulino
Há 57 minutos
Um jovem de óculos e camiseta preta sorri e aponta para um totem branco com a logomarca azul da
Ceará

Ex-aluno do Liceu do Ceará integra comitiva de estudantes em imersão inédita na China

Estudante de Administração Pública na FGV, Gabriel Rocha é o único cearense da turma e participará de intercâmbio acadêmico.

Ana Alice Freire*
Há 57 minutos
Foto de pessoa na chuva.
Ceará

Ceará tem risco de ‘chuvas intensas’ e ‘acumuladas’ em 92 cidades até quarta (6); veja lista

Aviso foi emitido pelo Inmet neste domingo (3).

Redação
03 de Maio de 2026
sala de aula professora alunos sentados.
Ceará

Inscrições para formação de professores de matemática vão até o dia 15

Atividade é voltada a docentes do 5º ou 6º ano do ensino fundamental.

Agência Brasil.
03 de Maio de 2026
Uma mulher de costas segura um guarda-chuva colorido enquanto caminha sob chuva intensa, com o asfalto molhado refletindo as luzes dos carros ao fundo. O cenário urbano destaca o movimento dos veículos embaçados pela precipitação, transmitindo uma atmosfera cotidiana da cidade.
Ceará

Com mais de 121 milímetros, Fortaleza tem uma das maiores chuvas de 2026

Domingo começou com precipitação intensa na Capital.

Redação
03 de Maio de 2026
imagme de alunas de costas em uma sala de aula olhando para o quadro.
Ceará

Como a indicação política de diretores afeta a gestão das escolas e qual o cenário no Ceará

A forma de seleção dos dirigentes escolares é um dos fatores que impactam na qualidade da educação.

Thatiany Nascimento*
03 de Maio de 2026
Imagem de mãos e a aplicação de uma vacina na perna de um bebe
Ceará

Como a vacinação de gestantes pode reduzir em até 82% risco de doenças respiratórias graves em bebês

Vulnerabilidade do sistema imunológico das crianças favorece o surgimento de doenças infecciosas.

Clarice Nascimento*
02 de Maio de 2026
Aviso é de grau amarelo, o segundo na escala de severidade.
Ceará

Ceará tem ‘perigo de chuvas intensas’ em 143 cidades neste sábado (2); veja lista

Aviso do Inmet prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.

Redação
02 de Maio de 2026
Grupo de pessoas com bandeiras segura uma faixa escrito:Pela redução da jornada de trabaho e o fim da escala 6x1.
Ceará

Dia do Trabalhador tem ato na Beira Mar de Fortaleza cobrando fim da escala 6x1

Mobilização no Espigão da Rui Barbosa reuniu centrais sindicais e movimentos sociais em defesa da redução de jornada e com pautas que incluem o combate ao feminicídio.

Redação
01 de Maio de 2026
foto de Lenise Queiroz recebendo homenagem durante o 2º Congresso Cearense de Genética Médica.
Ceará

Fundação Edson Queiroz recebe homenagem pela criação do Centro de Neurodesenvolvimento em Doenças Raras

A Instituição foi agraciada durante o 2º Congresso Cearense de Genética Médica, realizado na Escola de Saúde Pública do Ceará.

Redação
01 de Maio de 2026
Vista aérea panorâmica de uma grande barragem, o Orós, cercada por montanhas e vegetação, com um vasto reservatório de água ao fundo sob um céu nublado. Na parte inferior direita, uma válvula de dispersão libera um forte jato de água branca, enquanto estradas de terra serpenteiam pelo terreno árido próximo à estrutura.
Ceará

Ceará tem 33 açudes sangrando no penúltimo mês da quadra chuvosa; veja locais

Outros 13 reservatórios têm mais de 90% de volume.

Nicolas Paulino
01 de Maio de 2026
Ônibus escolar tomba em estrada durante fortes chuvas em Ocara; veja vídeo
Ceará

Ônibus escolar tomba em estrada durante fortes chuvas em Ocara; veja vídeo

Prefeitura informou que o tombamento ocorreu devido a danificações na estrada.

Redação
01 de Maio de 2026
imagem de mulhes andando na rua urbana de guarda-chuva
Ceará

Abril de 2026 é o segundo mais chuvoso dos últimos cinco anos no Ceará

No balanço dos três primeiros meses da quadra chuvosa, o cenário também é positivo.

Redação
01 de Maio de 2026
Montagem de fotos que mostra o Corpo de Bombeiros do Ceará resgatando um homem soterrado em uma obra em Sobral.
Ceará

Homem soterrado em obra em Sobral é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Ocorrência aconteceu no centro da cidade na noite dessa quinta-feira (30).

Redação
01 de Maio de 2026
mulher andando na rua em dia chuvoso com guarda-chuva
Ceará

Ceará registra chuvas em 53 cidades nesta sexta (1º); veja previsão para o fim de semana

Fortim registrou 85 milímetros.

Redação
01 de Maio de 2026
Foto de incêndio que atingiu caminhão de cerca de 10 metros em Caucaia.
Ceará

Incêndio atinge caminhão de cerca de 10 metros em Caucaia

Não há informações de vítimas até o momento.

Bergson Araujo Costa
30 de Abril de 2026
Homem se assusta com barulho de trovão e corre desnorteado em Juazeiro do Norte; veja vídeo
Ceará

Homem se assusta com barulho de trovão e corre desnorteado em Juazeiro do Norte; veja vídeo

As imagens viralizaram nas redes sociais.

Redação
30 de Abril de 2026
Sede da Escola Pública de Música deve ser entregue em meados de maio, segundo a Secultfor.
Ceará

Acervo da biblioteca Dolor Barreira será transferido para Escola de Música durante reforma

Intervenção na biblioteca em Fortaleza será a primeira em 17 anos. Mudança depende de conclusão de obra na escola.

Ana Beatriz Caldas
30 de Abril de 2026
Uma capivara adulta e peluda, de pelagem marrom-avermelhada, está deitada preguiçosamente em um trecho de grama misturada com terra perto da água. O grande roedor está olhando para a esquerda, com os olhos relaxados, quase fechados, e as patas palmadas estendidas, apoiadas na grama. Ao fundo, um lago ou rio desfocado de cor cinza claro ocupa a maior parte do horizonte, com uma faixa de vegetação verde na margem oposta.
Ceará

Capivaras invadem terreno e idoso de 100 anos tem colheita afetada, em Maranguape

Família aguarda orientação de órgãos ambientais, que prometeram discutir o caso.

Ana Alice Freire*
30 de Abril de 2026
Fragata argentina branca com múltiplos mastros e bandeiras coloridas navega no oceano, acompanhado por um rebocador amarelo e azul ao seu lado. A embarcação destaca-se sob um céu azul com nuvens brancas, compondo uma cena marítima vibrante e imponente.
Ceará

Porto de Fortaleza abre visitação gratuita para fragata da Marinha Argentina

A atividade acontece neste final de semana e precisa de agendamento.

Redação
30 de Abril de 2026