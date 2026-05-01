Abril de 2026 é o segundo mais chuvoso dos últimos cinco anos no Ceará

Abril de 2026 foi o segundo mais chuvoso dos últimos cinco anos no Ceará, com 209,5 milímetros (mm) registrados, volume quase 10% acima do esperado para o período, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O mês ficou atrás apenas de abril de 2024, quando foram registrados 224,9 mm, e bem acima de 2025, quando o Estado acumulou apenas 119,2 mm, cerca de 37% abaixo do esperado.

Histórico de chuvas em abril no Ceará

2022: 182,1 mm (4,5% abaixo do esperado)

2023: 181,7 mm (4,7% abaixo do esperado)

2024: 224,9 mm (17,9% acima do esperado)

2025: 119,2 mm (37,5% abaixo do esperado)

2026: 209,5 mm (9,9% acima do esperado)

O resultado positivo, porém, contrasta com o mês anterior, quando, conforme mostrado pelo Diário do Nordeste, março deste ano foi o menos chuvoso desde 2019 no Ceará.

No balanço dos três primeiros meses da quadra chuvosa (fevereiro, março e abril), o Ceará acumulou 553,7 mm de chuvas, enquanto o esperado para o período era de 518,5 mm, um volume 6,8% acima do normal.

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Média histórica

No Estado, a média histórica na quadra chuvosa é de 121,3 mm em fevereiro, 206,5 mm em março, 190,7 mm em abril e 90,7 mm em maio, considerando os registros entre 1981 e 2010.

Ao longo da quadra chuvosa, embora haja comemoração pelo aumento no nível dos açudes e pela maior segurança hídrica, diversas cidades do Ceará também enfrentam transtornos causados pelas chuvas intensas.

No Estado, os impactos incluem quatro mortes confirmadas em diferentes regiões, com casos de afogamentos e desabamentos, além de danos à infraestrutura viária agravados pela força das chuvas.

Onde mais choveu?

Em abril, sete das oito regiões acompanhadas pela Funceme registraram chuvas acima do esperado. O Litoral Norte concentrou o maior volume, com 348,9 mm acumulados, cerca de 44,3% acima da média de 241,8 mm para o mês.

A única região com chuvas abaixo do esperado foi o Sertão Central e Inhamuns, com 147,5 mm registrados, enquanto a média para o período é de 160,6 mm.

Entre os municípios, Miraíma (no Litoral Norte) e Ararendá (na Ibiapaba) tiveram os maiores aumentos em relação ao esperado, com volumes 123,2% e 108,9% acima do esperado, respectivamente.

Cidades como Jijoca de Jericoacoara e Cruz também registraram volumes 90% ou mais acima do esperado.

Na outra ponta, Brejo Santo, Porteiras e Jardim, no Cariri, lideram as maiores quedas no volume de chuva, com cerca de 40% a menos que o esperado para o mês.