Cheia do Rio Coreaú invade casas e leva município a decretar emergência

O transbordamento do Rio Coreaú invadiu casas e afetou diversas famílias, levando a Prefeitura de Coreaú a decretar situação de emergência na última segunda-feira (27). A medida foi adotada diante das cheias provocadas pelas chuvas intensas, que elevaram o nível do rio e causaram transtornos em áreas urbanas e comunidades vulneráveis.

Na manhã desta terça-feira (28), às 9h30, o município retornou ao estágio de atenção, conforme informou a Defesa Civil. A redução do volume do Rio Coreaú e a diminuição das ocorrências relacionadas às chuvas permitiram a reclassificação do cenário, embora o monitoramento das áreas afetadas siga de forma contínua.

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As equipes da Defesa Civil e das demais secretarias municipais seguem mobilizadas, realizando ações preventivas e acompanhando de perto as regiões atingidas, com o objetivo de garantir a segurança da população e evitar novos danos.

Comitê de enfrentamento e ações emergenciais

Ainda na segunda-feira, a gestão municipal instituiu um Comitê de Enfrentamento a Desastres, com atuação integrada entre diferentes órgãos para responder com agilidade às ocorrências relacionadas às cheias do rio.

Entre as medidas adotadas estão o reforço nas vistorias em áreas de risco, o suporte direto às comunidades mais vulneráveis e a ampliação da articulação entre as secretarias municipais. A orientação é que moradores evitem áreas alagadas, redobrem os cuidados durante o período chuvoso e sigam as recomendações dos órgãos oficiais.

As famílias atingidas puderam buscar abrigo em equipamentos públicos, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Aldenor Carneiro Filho e o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), disponibilizados pela prefeitura para acolhimento emergencial.

A administração municipal reforçou que seguirá atuando com monitoramento constante e prontidão para responder a qualquer eventual agravamento da situação, destacando o compromisso com a segurança e o bem-estar da população.