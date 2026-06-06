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Empresário cearense que morreu no México submergiu após 'dropar' uma onda, diz amigo

Petrônio Tavares foi fundador da Greenish. Ele faleceu nessa sexta-feira (5).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:03)
Ceará
Petrônio era um homem de meia idade, de cabelo cacheado preto com alguns fios brancos. Na foto, ele está de camiseta branca, sorrindo.
Legenda: Petrônio Tavares foi um dos fundadores da marca cearense Greenish.
Foto: Reprodução/Instagram.

O empresário cearense Petrônio Tavares, que morreu nessa sexta-feira (5), aos 59 anos, enquanto surfava em uma praia remota no México, passou cerca de oito minutos dentro do mar antes do episódio. Médico no local e amigos mantiveram massagens cardíacas por cerca de meia hora.

O relato do salvamento do fundador da Greenish foi compartilhado neste sábado (6) por um amigo dele, Raphael Pinheiro, em suas redes sociais.

"Diante das dúvidas e das muitas informações que passaram a circular, gravei este vídeo trazendo um relato detalhado e fiel de tudo o que aconteceu. Faço isso por respeito à verdade, à sua família, aos seus amigos e à memória de alguém que deixou um legado impossível de ser medido", escreveu ele, que também é surfista.

Raphael foi quem ajudou a fazer massagem cardíaca em Petrônio. Segundo ele, o empresário não tinha marcas de contusões, cortes ou outros ferimentos que indicassem que ele pudesse ter colidido com alguma pedra no mar.

Os dois estavam acompanhados de outros amigos na praia de Chipehua, a cerca de 30 minutos de Barra de la Cruz — um dos principais destinos entre surfistas. "O mar estava pequeno, meio metro de onda", destacou o amigo.

Uma amiga que surfava com Petrônio no momento do acidente relatou que ele havia acabado de "dropar" uma onda — que é o momento em que o surfista se levanta na prancha e começa a descer a parede d'água — quando sumiu e sua prancha ficou boiando. A amiga logo remou até o cearense, mas encontrou o corpo dele já submerso.

"Ela tem conhecimento de resgate, fez a retirada do corpo do Petrônio da água até a areia, isso demorou entre três a quatro minutos, no máximo, e, ao sair, as pessoas começaram a correr para ajudar", relatou Raphael.

O Diário do Nordeste tentou contato com Raphael pelas redes sociais e aguarda retorno para atualização desta matéria.

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Região remota dificultou atendimento

Segundo o surfista, um médico que estava no local ajudou a conduzir os primeiros socorros. "Ele colocou o corpo [do cearense] para cima e começou a fazer a massagem cardíaca. Eu revezava com ele. [...] Com oito minutos de massagem, conseguimos ligar para o vilarejo e vir alguém dar suporte. Uns 15 minutos depois, chegou uma picape, e era uma decisão muito delicada, porque parar a massagem cardíaca naquele momento...", desabafou o amigo.

Petrônio segurando uma prancha amarela da marca Greenish.
Legenda: Petrônio era amplamente conhecido na comunidade do surfe.
Foto: Reprodução/Instagram.

O grupo, então, decidiu colocar o corpo do empresário no veículo e levá-lo até o vilarejo. No entanto, o hospital local informou que a ambulância para socorrer o empresário levaria ainda em torno de 30 minutos para chegar.

"Em nenhum momento a gente parou a massagem cardíaca. Foi dado de tudo para não parar esse movimento, a gente não ia desistir dele", continuou o surfista. Porém, devido à demora para o atendimento e à falta de resposta do cearense ao estímulo cardíaco, o médico que o socorreu afirmou que não havia mais nada a ser feito.

"Naquele momento, a gente entendeu que não haveria mais nada ao nosso alcance", lamentou Raphael.

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Quem foi Petrônio Tavares?

Petrônio nasceu em Aurora, na região do Cariri. O primeiro contato que ele teve com o mar foi aos dez anos de idade, quando se mudou com a família para Fortaleza.

Em 1992, com apenas 25 anos de idade, ele e o irmão fundaram a Greenish, que viria a se tornar uma das principais marcas brasileiras de surfe contemporâneo.

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