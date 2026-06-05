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Surfista campeão olímpico, Italo Ferreira lamenta morte de Petrônio Tavares

Fundador da Greenish, Petrônio Tavares morreu nesta sexta-feira (5), no México.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Legenda: Petrônio gostava de compartilhar nas redes sociais sua história ‘junto ao mar’.
Foto: Redes sociais.

Italo Ferreira, surfista campeão olímpico, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (5) para lamentar a morte do empresário cearense Petrônio Tavares.

“Hoje nos despedimos de um dos surfistas mais apaixonados pelo esporte que já tive o privilégio de conhecer. Petrônio, você deixa muito mais do que lembranças. Deixa um legado de alegria, generosidade e inspiração que continuará vivo em cada pessoa que teve a sorte de cruzar seu caminho.”, escreveu o atleta.

Petrônio Tavares morreu nesta sexta-feira (5), no México. Nascido em Aurora, região do Cariri, o cearense foi um dos fundadores da marca Greenish.

O empresário também era surfista, kitesurfista e conhecido entre amigos e familiares como uma pessoa carismática e alegre. Ele deixa dois filhos.

“Minha história no surf competitivo começou graças aos eventos que você, Pena e Brigida realizaram anos atrás. Vocês abriram portas, incentivaram sonhos e ajudaram a formar gerações de surfistas. Eu sou um dos muitos que tiveram a vida impactada por essa paixão que você transmitia.”, segue o texto de Italo.

TEXTO NA ÍNTEGRA

O que aconteceu

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o empresário morreu enquanto surfava em uma região conhecida por ter muitas pedras. 

Petrônio também era surfista, kitesurfista e conhecido entre amigos e familiares como uma pessoa carismática e alegre. Ele deixa dois filhos.

Nas redes sociais, seguidores lamentaram a morte do empresário. Um deles chegou a dizer: “um dos caras mais legais que conheci nos últimos anos”.

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