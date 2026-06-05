Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará anuncia retorno de Everaldo Santana para a preparação de goleiros

Profissional estava no Botafogo-PB

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Everaldo Santana, preparador de goleiros do Ceará.
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Everaldo Santana está de volta ao Ceará. O clube anunciou o retorno do preparador de goleiros nesta sexta-feira (5), em nota oficial. O profissional já trabalha com o elenco. Ele havia sido desligado do Alvinegro em dezembro do ano passado em processo de reformulação feito pela diretoria.

No início da temporada de 2026, ele esteve no Botafogo-PB. Com a equipe, ergueu a taça do Campeonato Paraibano. De volta ao Vovô, ele vai dividir o trabalho com William Mardoch, que integra a comissão fixa, assim como ocorrerá com Everaldo. 

O preparador de goleiros trabalhou no Alvinegro durante 13 anos na primeira passagem pelo clube. Na ocasião, atuou na base e também na equipe profissional. Só na equipe principal, participou das conquistas de Campeonatos Cearenses (5), Copas do Nordeste (3), além dois acessos à Série A do Brasileiro e duas edições de Sul-Americana. 

Formado em Educação Física, Everaldo  Santana também tem certificação em preparação de goleiros pela Associação Argentina de Futebol (AFA). O Alvinegro volta a campo somente no dia 10 de junho, quarta-feira, quando enfrenta o Avaí. A partida será às 20h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará anuncia reformulação interna e reduz diretorias do clube; veja mudanças

teaser image
Jogada

Ceará tenta retorno de meia Lucas Mugni, do Mirassol

teaser image
Alexandre Mota

Ceará fica mais distante de Hélio dos Anjos; Anderson Batatais comanda contra o Avaí

 

Assuntos Relacionados
profissional

Jogada

Ceará anuncia retorno de Everaldo Santana para a preparação de goleiros

Profissional estava no Botafogo-PB

Crisneive Silveira Há 1 hora
Brítez em ação pelo Fortaleza

Jogada

Com dois desfalques, Fortaleza relaciona 24 jogadores para final com Vitória; veja lista

Os times se enfrentam neste sábado (6), às 16h, no Barradão

Alexandre Mota Há 2 horas
Fred Gomes

Jogada

Ceará acerta retorno de Fred Gomes para assumir gerência de futebol

Dirigente trabalhou no clube entre 2009 e 2011 e volta para reforçar o departamento alvinegro

Liuê Góis 05 de Junho de 2026
Carlo Ancelotti durante coletiva

Jogada

Carlo Ancelotti garante Paquetá e Igor Thiago como titulares contra o Egito

Dupla ganha chance no último teste da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo

Liuê Góis 05 de Junho de 2026
Vinícius Jr e Luiz Henrique comemoram gols marcados pela Seleção Brasileira

Jogada

Jogos do Brasil na Copa 2026: dias, horários e guia de transmissões

Confira o calendário completo dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Saiba os dias da semana, horários de Brasília e onde assistir à Seleção

Redação 05 de Junho de 2026
Taça da Copa do Mundo exibida em um estádio com bandeiras de países

Jogada

Novo formato da Copa do Mundo 2026: como funciona o torneio com 48 seleções?

Entenda como funciona o novo formato da Copa do Mundo 2026.

Redação 05 de Junho de 2026