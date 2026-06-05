Ceará anuncia retorno de Everaldo Santana para a preparação de goleiros

Everaldo Santana está de volta ao Ceará. O clube anunciou o retorno do preparador de goleiros nesta sexta-feira (5), em nota oficial. O profissional já trabalha com o elenco. Ele havia sido desligado do Alvinegro em dezembro do ano passado em processo de reformulação feito pela diretoria.

No início da temporada de 2026, ele esteve no Botafogo-PB. Com a equipe, ergueu a taça do Campeonato Paraibano. De volta ao Vovô, ele vai dividir o trabalho com William Mardoch, que integra a comissão fixa, assim como ocorrerá com Everaldo.

O preparador de goleiros trabalhou no Alvinegro durante 13 anos na primeira passagem pelo clube. Na ocasião, atuou na base e também na equipe profissional. Só na equipe principal, participou das conquistas de Campeonatos Cearenses (5), Copas do Nordeste (3), além dois acessos à Série A do Brasileiro e duas edições de Sul-Americana.

Formado em Educação Física, Everaldo Santana também tem certificação em preparação de goleiros pela Associação Argentina de Futebol (AFA). O Alvinegro volta a campo somente no dia 10 de junho, quarta-feira, quando enfrenta o Avaí. A partida será às 20h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.