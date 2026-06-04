Ceará tenta retorno de meia Lucas Mugni, do Mirassol

A diretoria do Ceará tenta a contratação de um velho conhecido do clube para a temporada de 2026. Em busca de reforços para a sequência da Série B, a gestão trabalha para o retornos do meia argentino Lucas Mugni, que está no Mirassol. A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O atleta de 34 anos deixou o Vovô no fim do último ano, sem acerto por uma renovação, e se transferiu para o Mirassol, que disputa a Série A. No entanto, teve pouco espaço sob o comando de Rafael Guanaes, totalizando apenas 12 jogos, com um gol e uma assistência. A exibição mais recente foi no dia 26 de maio, quando atuou por 14 minutos durante a derrota para o Lanús, na Argentina, pela fase de grupos da Libertadores.

Em contato com a reportagem, o staff de Mugni confirmou a consulta, ainda sem proposta oficial. Além do Ceará, outros quatro times também buscaram informações do atleta. No Mirassol, o contrato é até o fim de 2026, com renovação automática garantida em caso de metas individuais alcançadas.

Legenda: O experiente meia Lucas Mugni está no elenco atual do Mirassol Foto: JP Pinheiro / Mirassol

Com a camisa alvinegra, Mugni atuou entre 2024 e 2025, totalizando 97 jogos, com sete gols e 20 assistências, sendo também bicampeão cearense. O atleta participou da campanha de acesso à elite nacional em 2024.

A janela de transferências abre em 20 de julho e segue até 11 de setembro. A equipe está na 13ª colocação da Série B, com 13 pontos. No momento, a gestão trabalha em busca de um treinador após a saída de Mozart, mas também mapeia o mercado por reforços.