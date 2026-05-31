Ceará anuncia saída de Mozart após derrota na Série B; clube busca novo nome

Mozart não é mais técnico do Ceará. O treinador foi desligado após o time ser derrotado por 2 a 1, de virada, pelo Operário-PR. Também deixam o clube os auxiliares Dênis Iwamura e Edu Brasil. O anúncio foi feito pelo Diretor de Futbeol, Gabriel Bedê, e o assessor de futebol, Ricardinho. As equipes se enfrentaram pela Série B. A saída do técnico ocorre em semanas marcadas por tensão entre a torcida e a diretoria do clube pela temporada de oscilação do Vovô, que já busca novo nome para o cargo.

O técnico chegou ao clube em dezembro do ano passado, logo após o rebaixamento para a Série B. Com dois acessos à Série A nas duas temporadas anteriores, com Mirassol e Coritiba, o profissional chegou ao clube a missão principal de devolver o Alvinegro à elite do futebol nacional.

No entanto, a temporada tem sido irregular. O grupo ficou com o vice-campeonato cearense, além de ter sido eliminado de forma precoce da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Desde então, focado apenas na Série B, foi derrotado pelo Fortaleza, maior rival, e superado pelo Fantasma, de virada, nas últimas duas rodadas da competição.

Em 2026 foram 31 partidas no comando da equipe, com 14 vitórias, 10 empates e sete derrotas. Na segunda divisão, são apenas três vitórias em 11 confrontos disputados.

O Ceará volta a campo somente no dia 10 de junho, quarta-feira, quando enfrenta o Avaí pela competição nacional. O duelo será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 20h (de Brasília).

VEJA A NOTA DO CEARÁ:

"O Ceará Sporting Club comunica oficialmente que Mozart não é mais treinador do Time do Povo. A passagem do treinador à frente da equipe masculina profissional chegou ao fim neste domingo, 31, após a derrota por 2 x 1 para o Operário, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Contratado no início de 2026, Mozart comandou o Alvinegro em 32 partidas oficiais. No período, foram 15 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, números que representam um aproveitamento de 57,2%.

Além de Mozart, deixam o Mais Querido os auxiliares Dênis Iwamura e Edu Brasil. O Ceará agradece aos profissionais pelo período de dedicação ao clube e deseja sucesso na continuidade de suas trajetórias.

O Alvinegro já trabalha na definição de um novo comandante para a sequência da temporada 2026."