Ceará tem retornos de Richard e Wendel Silva contra o Operário-PR; veja boletim médico

Ceará tem dois retornos para o duelo diante do Operário-PR. O goleiro Richard e o atacante Wendel Silva retornam ao grupo liderado por Mozart após se recuperarem de lesão. Os dois, inclusive, começam como titulares.

O clube divulgou atualização do boletim médico neste domingo (31), com cinco jogadores. O Alvinegro enfrenta o Fantasma a partir das 16h (de Brasília), pela Série B, na Arena Castelão.

BOLETIM MÉDICO