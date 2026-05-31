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Ceará tem retornos de Richard e Wendel Silva contra o Operário-PR; veja boletim médico

Outros cinco atletas seguem em tratamento

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:51)
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Legenda: Richard, goleiro do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ceará tem dois retornos para o duelo diante do Operário-PR. O goleiro Richard e o atacante Wendel Silva retornam ao grupo liderado por Mozart após se recuperarem de lesão. Os dois, inclusive, começam como titulares. 

O clube divulgou atualização do boletim médico neste domingo (31), com cinco jogadores. O Alvinegro enfrenta o Fantasma a partir das 16h (de Brasília), pela Série B, na Arena Castelão.

BOLETIM MÉDICO

  • Zanocelo: Fisioterapia devido lesão no joelho.
  • Ronald: Transição;
  • Alex Silva: Fisioterapia devido estiramento muscular na panturrilha esquerda;
  • Vina: Estiramento muscular na região anterior da coxa direita;
  • Lucca: Finalizou processo de transição e retornará aos trabalhos com o grupo na reapresentação.
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