Ceará tem retornos de Richard e Wendel Silva contra o Operário-PR; veja boletim médico
Outros cinco atletas seguem em tratamento
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Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:51)
Ceará tem dois retornos para o duelo diante do Operário-PR. O goleiro Richard e o atacante Wendel Silva retornam ao grupo liderado por Mozart após se recuperarem de lesão. Os dois, inclusive, começam como titulares.
O clube divulgou atualização do boletim médico neste domingo (31), com cinco jogadores. O Alvinegro enfrenta o Fantasma a partir das 16h (de Brasília), pela Série B, na Arena Castelão.
BOLETIM MÉDICO
- Zanocelo: Fisioterapia devido lesão no joelho.
- Ronald: Transição;
- Alex Silva: Fisioterapia devido estiramento muscular na panturrilha esquerda;
- Vina: Estiramento muscular na região anterior da coxa direita;
- Lucca: Finalizou processo de transição e retornará aos trabalhos com o grupo na reapresentação.
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