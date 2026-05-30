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Icasa vence Crateús e está de volta à elite do futebol cearense

Verdão do Cariri faz 3 a 0 no Romeirão e garante retorno à Série A após quatro temporadas

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.con.br
(Atualizado às 20:22)
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O Icasa está de volta à elite do futebol cearense. Neste sábado (30), o Verdão do Cariri venceu o Crateús por 3 a 0, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, e garantiu o acesso à Série A do Campeonato Cearense de 2027.

Após o empate no jogo de ida, a equipe comandada por Raimundo Wágner adotou uma postura ofensiva diante de sua torcida em busca do principal objetivo da temporada. O resultado foi construído com gols de Andrei, ainda no fim do primeiro tempo, Thiaguinho e Max Oliver na etapa final.

O clube caririense volta à elite após o rebaixamento sofrido em 2022. Agora, além da vaga garantida na Série A, o Verdão busca o quarto título da Série B do Cearense. O adversário na decisão será definido neste domingo (31), na partida entre Itapipoca e Crato, que ocorre às 15h, no Estádio Perilão.

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