Ancelotti brinca com o português de jornalista japonesa que cobre a Seleção
A entrevista coletiva deste sábado reservou um momento bem-humorado entre o treinador italiano e correspondente
O técnico Carlo Ancelotti, que aprendeu a falar português razoavelmente bem depois de um ano morando no Brasil, aproveitou a entrevista coletiva deste sábado (30), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para brincar com a jornalista japonesa Kiyomi Nakamura, famosa correspondente que cobre o dia a dia da seleção brasileira.
Conversa bem-humorada
"Como vai o seu português? Melhor?", perguntou Ancelotti, dirigindo-se à correspondente.
"Acho bem melhor", respondeu Kiyomi.
"Você não estudou muito", brincou o italiano, arrancando risadas dos jornalistas presentes.
"Quando eu falo com calma, dá para falar, mas quando fico nervosa, (fico) toda enrolada", confidenciou Kiyomi.
Quem é a japonesa?
A correspondente, setorista da seleção brasileira para veículos de comunicação do Japão desde 1998, mora no Brasil desde 2001 e, em 2026, vai para a sua 8ª Copa do Mundo.