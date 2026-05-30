Ancelotti brinca com o português de jornalista japonesa que cobre a Seleção

A entrevista coletiva deste sábado reservou um momento bem-humorado entre o treinador italiano e correspondente

(Atualizado às 12:08)
O técnico Carlo Ancelotti, que aprendeu a falar português razoavelmente bem depois de um ano morando no Brasil, aproveitou a entrevista coletiva deste sábado (30), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para brincar com a jornalista japonesa Kiyomi Nakamura, famosa correspondente que cobre o dia a dia da seleção brasileira.

Conversa bem-humorada

"Como vai o seu português? Melhor?", perguntou Ancelotti, dirigindo-se à correspondente.

"Acho bem melhor", respondeu Kiyomi.

"Você não estudou muito", brincou o italiano, arrancando risadas dos jornalistas presentes.

"Quando eu falo com calma, dá para falar, mas quando fico nervosa, (fico) toda enrolada", confidenciou Kiyomi.

Kiyomi Nakamura é setorista da seleção brasileira para veículos de comunicação do Japão desde 1998
Legenda: Kiyomi Nakamura é setorista da seleção brasileira para veículos de comunicação do Japão desde 1998
Foto: Acervo pessoal

Quem é a japonesa?

A correspondente, setorista da seleção brasileira para veículos de comunicação do Japão desde 1998, mora no Brasil desde 2001 e, em 2026, vai para a sua 8ª Copa do Mundo.

