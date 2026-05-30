Floresta x Confiança na Série C: veja onde assistir, horário e escalações

Buscando se firmar ainda mais no G-8 da Série C, o Floresta recebe o Confiança neste sábado (30), às 17h, no Estádio Presidente Vargas. A partida é válida pela 9ª rodada da competição nacional.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro vem de derrota para o Paysandu, em Belém, por 2 a 1. Esse foi apenas o segundo revés da equipe cearense na Série C. Mesmo com o resultado negativo, o Floresta permaneceu dentro da zona de classificação para a próxima fase.

Com 12 pontos conquistados, o clube ocupa a 8ª colocação. Uma vitória é considerada importante para manter a equipe no G-8 e evitar perda de posições na tabela. Para isso, a diretoria aposta novamente no mando de campo no PV, deixando o Estádio Domingão de lado nas próximas partidas.

O Confiança vive momento de recuperação na competição. A equipe sergipana não perde há dois jogos, mas ainda aparece próxima da zona de rebaixamento, apenas um ponto acima. O desempenho irregular é reflexo das cinco derrotas sofridas no torneio. Além disso, o Dragão possui o pior ataque da Série C, com apenas quatro gols marcados.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportynet.

Palpites

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Prováveis escalações

Floresta

Dheimison; Eliandro, Islan, Afonso, João Victor e Diego Matos; Jhony Douglas, Danrley e Garraty; Matheus Martins e Jeam.

Técnico: Leston Júnior.

Confiança

Rafael Pascoal; Ludke, Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Renilson, Gabriel Zeca e PK; Breyner Camilo, Iago Silva e João Pedro.

Técnico: Thiago Gomes.

FICHA TÉCNICA