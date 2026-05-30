Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Floresta x Confiança na Série C: veja onde assistir, horário e escalações

Lobo busca voltar a vencer na competição após derrota na última rodada

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Lobo mandará a partida no Estádo Presidente Vargas
Foto: Lenilson Santos/Floresta

Buscando se firmar ainda mais no G-8 da Série C, o Floresta recebe o Confiança neste sábado (30), às 17h, no Estádio Presidente Vargas. A partida é válida pela 9ª rodada da competição nacional.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro vem de derrota para o Paysandu, em Belém, por 2 a 1. Esse foi apenas o segundo revés da equipe cearense na Série C. Mesmo com o resultado negativo, o Floresta permaneceu dentro da zona de classificação para a próxima fase.

Com 12 pontos conquistados, o clube ocupa a 8ª colocação. Uma vitória é considerada importante para manter a equipe no G-8 e evitar perda de posições na tabela. Para isso, a diretoria aposta novamente no mando de campo no PV, deixando o Estádio Domingão de lado nas próximas partidas.

O Confiança vive momento de recuperação na competição. A equipe sergipana não perde há dois jogos, mas ainda aparece próxima da zona de rebaixamento, apenas um ponto acima. O desempenho irregular é reflexo das cinco derrotas sofridas no torneio. Além disso, o Dragão possui o pior ataque da Série C, com apenas quatro gols marcados.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportynet.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Floresta

Dheimison; Eliandro, Islan, Afonso, João Victor e Diego Matos; Jhony Douglas, Danrley e Garraty; Matheus Martins e Jeam.
Técnico: Leston Júnior.

Confiança

Rafael Pascoal; Ludke, Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Renilson, Gabriel Zeca e PK; Breyner Camilo, Iago Silva e João Pedro.
Técnico: Thiago Gomes.

FICHA TÉCNICA

  • Floresta x Confiança
  • Brasileiro Série C
  • Rodada: 9ª Rodada
  • Data: 30/05/2026
  • Horário: 17h
  • Árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)
  • Assistentes: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC) e Hector Andrew Lisboa Jacques (SC)
  • Estádio: Estádio Presidente Vargas
  • Local: Fortaleza-CE
Assuntos Relacionados
arena romeirão

Jogada

Semifinais da Série B do Cearense: Icasa, Crateús, Itapipoca e Crato lutam por acesso

Equipes se enfrentam no Estádio Perilão

Crisneive Silveira Há 13 minutos
Duelo histórico entre PSG e Arsenal, no Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

Jogada

PSG x Arsenal: final histórica da Champions League 2026

Partida vale o título de campeão da competição

Redação Há 23 minutos
Floresta

Jogada

Floresta x Confiança na Série C: veja onde assistir, horário e escalações

Lobo busca voltar a vencer na competição após derrota na última rodada

Liuê Góis Há 53 minutos
Pedro e Bruno Henrique

Jogada

Flamengo x Coritiba na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes duelam neste sábado, 30 de maio

Redação Há 1 hora
Corinthians

Jogada

Grêmio x Corinthians na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes duelam neste sábado, 30 de maio

Redação Há 1 hora
Botafogo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 30 de maio de 2026

Liuê Góis Há 1 hora