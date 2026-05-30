Semifinais da Série B do Cearense: Icasa, Crateús, Itapipoca e Crato lutam por acesso

Quatro equipes vão disputar as semifinais da Série B do Cearense: Icasa x Crateús e Itapipoca x Crato voltam a se enfrentar neste sábado (30) e domingo (31), respectivamente. As equipes fazem jogos decisivos em busca do acesso à Série A do Cearense e do título da Série B estadual. Nos jogos de ida, os times empataram. Para avançar, basta vencerem com vitória simples.

Crateús e Icasa ficaram no empate sem gols na primeira disputa. O Verdão do Cariri avançou direto para a semifinal após encerrar a primeira fase como líder do Grupo A, com 16 pontos somados. Já o Crateús foi segundo do Grupo B, com 13 pontos. Nas quartas, a equipe eliminou o Cariri. As equipes se enfrentam na Arena Romeirão, a partir das 16h30 (de Brasília).

O Crato terminou a primeira fase em segundo do Grupo A, com 15 pontos em oito jogos. Nas quartas, eliminou o Guarany para avançar à semifinal. Já o Itapipoca foi líder da fase classificatória, com a mesma pontuação. Assim, avançou direto para a semifinal. No jogo de ida, as equipes empataram em 2 a 2. As equipes entram em campo neste domingo, a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Perilo Teixeira.

ONDE ASSISTIR

TV Ceará e Youtube/TVC

Escalações Icasa x Crateús

Provável Icasa:

Provável Crateús:

Arbitragem Icasa x Crateús

Árbitro: Marcelo de Lima CBF MASTER-CE

Assistente 1: Anderson Rodrigues CBF Elite-CE

Assistente 2: Moracy Sousa CBF Elite-CE

Escalações Itapipoca x Crato

Provável Itapipoca: Michael; Yud, Samuel, João Ítalo, Alysson Caucaia; Tadeu, Marllon, Adão; João Gabriel, Carlinhos e Índio Potiguar (ou Romarinho).

Provável Crato: Diogo Santos (ou Fernando Antunes); Douglas Henrique, Caio Pedro, defensores da base; Carlão (ou Rael), Paulinho P10, Pedro Ian; Agdon, Ewerthon e Valtinho.

Arbitragem Itapipoca x Crato