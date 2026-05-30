PSG x Arsenal: final histórica da Champions League 2026
Partida vale o título de campeão da competição
A final da Champions League 2026 tem um duelo histórico entre PSG e Arsenal, no Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. O jogo acontece neste sábado (30), às 13h (horário de Brasília). O duelo é uma das finais mais aguardadas dos últimos anos. A decisão reúne duas equipes que chegam após campanhas marcantes e com objetivos diferentes na história da competição.
ONDE ASSISTIR
- TV: SBT e TNT
- Streaming: HBO Max
PALPITES
COMO CHEGAM AS EQUIPES?
O PSG entra em campo para consolidar o protagonismo no futebol europeu. A equipe francesa teve uma trajetória sólida até a final, eliminando adversários de peso e se destacando pelo poder ofensivo ao longo do torneio. Com um elenco estrelado e cada vez mais acostumado às grandes decisões, o clube tenta se ampliar entre os campeões continentais.
Já o Arsenal vive um momento especial. Os ingleses disputam a final com a chance de conquistar a Champions League pela primeira vez na história. Depois de anos longe das decisões europeias, o clube voltou ao cenário de elite com uma campanha consistente, marcada por um futebol intenso, organizado e por atuações seguras tanto dentro quanto fora de casa.
Com ataques eficientes, jogadores decisivos e estilos de jogo ofensivos, a expectativa é de uma final equilibrada e movimentada. Para os torcedores, a promessa é de um capítulo que ficará marcado na história da Champions League.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice e Lewis-Skelly; Eze, Saka e Trossard; Havertz.
FICHA TÉCNICA | PSG X ARSENAL
Data: 30/05/2026
Horário: 13h (horário de Brasília)
Local: Puskás Arena, na Hungria
Fase: Final