PSG x Arsenal: final histórica da Champions League 2026

Partida vale o título de campeão da competição

Legenda: Duelo histórico entre PSG e Arsenal, no Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

A final da Champions League 2026 tem um duelo histórico entre PSG e Arsenal, no Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. O jogo acontece neste sábado (30), às 13h (horário de Brasília). O duelo é uma das finais mais aguardadas dos últimos anos. A decisão reúne duas equipes que chegam após campanhas marcantes e com objetivos diferentes na história da competição.

ONDE ASSISTIR

  • TV: SBT e TNT
  • Streaming: HBO Max

PALPITES

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

O PSG entra em campo para consolidar o protagonismo no futebol europeu. A equipe francesa teve uma trajetória sólida até a final, eliminando adversários de peso e se destacando pelo poder ofensivo ao longo do torneio. Com um elenco estrelado e cada vez mais acostumado às grandes decisões, o clube tenta se ampliar entre os campeões continentais.

Já o Arsenal vive um momento especial. Os ingleses disputam a final com a chance de conquistar a Champions League pela primeira vez na história. Depois de anos longe das decisões europeias, o clube voltou ao cenário de elite com uma campanha consistente, marcada por um futebol intenso, organizado e por atuações seguras tanto dentro quanto fora de casa.

Com ataques eficientes, jogadores decisivos e estilos de jogo ofensivos, a expectativa é de uma final equilibrada e movimentada. Para os torcedores, a promessa é de um capítulo que ficará marcado na história da Champions League.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice e Lewis-Skelly; Eze, Saka e Trossard; Havertz.

FICHA TÉCNICA | PSG X ARSENAL

Data: 30/05/2026
Horário: 13h (horário de Brasília)
Local: Puskás Arena, na Hungria
Fase: Final

