Grêmio x Corinthians na Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes duelam neste sábado, 30 de maio
Grêmio e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão, neste sábado (30), em partida válida pela 18ª rodada da competição. O jogo será às 17h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Grêmio x Corinthians terá transmissão da Globo, ge tv e Premiere.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grêmio
Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Wagner Leonardo (Gustavo Martins), Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Arthur e Gabriel Mec; Tetê (Enamorado), Carlos Vinicius (Braithwaite) e Amuzu.Técnico: Leonardo Jardim.
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Matheus Pereira; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
FICHA TÉCNICA
Grêmio x Corinthians
Data e hora: 30 de maio, às 17h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre