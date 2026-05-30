Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Grêmio x Corinthians na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes duelam neste sábado, 30 de maio

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Grêmio e Corinthians jogam em Porto Alegre
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Grêmio e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão, neste sábado (30), em partida válida pela 18ª rodada da competição. O jogo será às 17h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Grêmio x Corinthians terá transmissão da Globo, ge tv e Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio

Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Wagner Leonardo (Gustavo Martins), Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Arthur e Gabriel Mec; Tetê (Enamorado), Carlos Vinicius (Braithwaite) e Amuzu.Técnico: Leonardo Jardim.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Matheus Pereira; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Corinthians

Data e hora: 30 de maio, às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

 

Assuntos Relacionados
Floresta

Jogada

Floresta x Confiança na Série C: veja onde assistir, horário e escalações

Lobo busca voltar a vencer na competição após derrota na última rodada

Liuê Góis Há 28 minutos
Pedro e Bruno Henrique

Jogada

Flamengo x Coritiba na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes duelam neste sábado, 30 de maio

Redação Há 58 minutos
Corinthians

Jogada

Grêmio x Corinthians na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes duelam neste sábado, 30 de maio

Redação Há 59 minutos
Botafogo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 30 de maio de 2026

Liuê Góis Há 1 hora
Fortaleza vem de vitória contra o Sport na Copa do Nordeste

Jogada

Athletic-MG x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 11ª rodada da Série B

Fernanda Alves Há 1 hora
Policiais foram acionados para restabelecer a ordem após manifestação em frente à sede do Ceará

Jogada

PM pune torcidas organizadas do Ceará com suspensão de cinco jogos após manifestação

Alvinegro volta a campo neste domingo, pela Série B

Redação 29 de Maio de 2026