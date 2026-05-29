PM pune torcidas organizadas do Ceará com suspensão de cinco jogos após manifestação

Torcidas Organizadas envolvidas na manifestação da última terça (26) foram punidas pela Polícia Militar. Elas ficarão afastadas dos jogos por cinco partidas. A medida, que é educativa, proíbe que torcedores entrem nos estádios com faixas, mastros e baterias. Torcida Organizada do Ceará (TOC), Ceará Cana, Fúria Jovem e Alfa Alvinegros estão proibidas de entrar nesses locais.

A nota da Polícia Militar explica que equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) atuaram na ocorrência na última terça-feira, no entorno da sede do clube, em Porangabuçu, para atender uma ocorrência de perturbação da ordem pública.

O texto detalha ainda que quatro pessoas, com idades entre 20 e 39 anos, foram conduzidos ao 7º Distrito Policial após causarem "desordem" durante a manifestação.

O Ceará volta a campo neste domingo (31), quando enfrenta o Operário em mais uma rodada da Série B. As equipes se enfrentam na Arena Castelão.

Veja nota da Polícia Milita do Ceará:



A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Policiamento de Eventos do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), aplicou medida educativa à Torcida Organizada do Ceará (TOC), à Ceará Cana, à Fúria Jovem e à Alfa Alvinegros, suspendendo, por cinco jogos, a utilização e instalação de materiais no estádio, como faixas, bandeiras, mastros, bambus e instrumentos musicais. A medida foi adotada com base no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 03/ 2019, firmado junto ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), em razão dos eventos registrados durante manifestação de torcedores realizada na noite dessa terça-feira (26), nas imediações da sede do Ceará Sporting Club, em Fortaleza. Informamos ainda que as imagens aéreas não pertencem à corporação.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) atuaram, na noite dessa terça-feira (26), em uma ocorrência de perturbação da ordem pública no entorno do Centro de Treinamento do Ceará Sporting Club, no bairro Jardim América, em Fortaleza. Durante a ação, quatro homens, com idades entre 20 e 39 anos, foram conduzidos ao 7º Distrito Policial após atos de desordem registrados durante uma manifestação.

As equipes policiais foram acionadas para prestar apoio na segurança do local, onde ocorria um protesto contra a presidência do clube. Conforme informações colhidas no local, parte dos manifestantes utilizava artefatos pirotécnicos em direção à estrutura física da sede, o que poderia ocasionar risco à segurança. Diante da situação, os policiais realizaram orientações para que a conduta fosse cessada.

Em seguida, um grupo tentou forçar um dos portões de acesso ao centro de treinamento. Durante a intervenção policial para dispersão dos envolvidos e contenção da situação, houve arremesso de garrafas e pedras contra o efetivo. Para restabelecer a ordem pública e conter as agressões, os policiais utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo.

Na ocorrência, um subtenente da PMCE foi atingido por uma pedra na região da cabeça. O militar foi socorrido a um hospital, onde recebeu atendimento médico, passou por procedimento de sutura e, posteriormente, foi liberado.

Além disso, os quatro suspeitos detidos foram conduzidos ao 7º Distrito Policial, onde foi instaurado inquérito por portaria para apuração dos fatos relacionados à lesão corporal.