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Fred não é mais técnico do Fortaleza Sub-20

Ex-atacante entregou o cargo após trabalhar por oito meses na base do Leão

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 20:00)
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Legenda: Na base tricolor, Fred foi conquistou um título, com o Sub-17
Foto: Samuel Reis / Fortaleza EC

Fred Guedes não é mais técnico do Sub-20 do Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que ele entregou o cargo nesta quinta-feira (28). O ex-atacante ficou apenas oito meses trabalhando na base do Tricolor.

O Diário do Nordeste apurou que alguns diretores da base tentaram convencer o ex-atacante a permanecer, mas ele não aceitou. Durante o período da Copa do Mundo, Fred vai atuar como comentarista dos canais SporTV.

A chegada dele ao Pici aconteceu em setembro do ano passado, para ser o treinador do Sub-18 do Leão. Em dezembro, no entanto, comandou a equipe Sub-17 e foi campeão da Supercopa Capital, em Brasília.

Em fevereiro deste ano, após a saída de Léo Porto da base para ficar apenas como auxiliar do time profissional, Fred passou a ser o técnico do Sub-20 e nesta categoria fez 14 jogos, mas conquistou apenas 4 vitórias. Ele disputava o Brasileiro Sub-20 e o Campeonato Cearense Sub-20.

 

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