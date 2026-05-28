Fred não é mais técnico do Fortaleza Sub-20

Fred Guedes não é mais técnico do Sub-20 do Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que ele entregou o cargo nesta quinta-feira (28). O ex-atacante ficou apenas oito meses trabalhando na base do Tricolor.

O Diário do Nordeste apurou que alguns diretores da base tentaram convencer o ex-atacante a permanecer, mas ele não aceitou. Durante o período da Copa do Mundo, Fred vai atuar como comentarista dos canais SporTV.

A chegada dele ao Pici aconteceu em setembro do ano passado, para ser o treinador do Sub-18 do Leão. Em dezembro, no entanto, comandou a equipe Sub-17 e foi campeão da Supercopa Capital, em Brasília.

Em fevereiro deste ano, após a saída de Léo Porto da base para ficar apenas como auxiliar do time profissional, Fred passou a ser o técnico do Sub-20 e nesta categoria fez 14 jogos, mas conquistou apenas 4 vitórias. Ele disputava o Brasileiro Sub-20 e o Campeonato Cearense Sub-20.