Fortaleza vence Palmeiras, é campeão da Supercopa Capital Sub-17 e Fred conquista 1º título
Foi o 1º titulo de Fred Guedes, ex-atacante do Fluminense e da Seleção Brasileira, como técnico no Sub-17 do Leão
Na tarde deste domingo (14), o Fortaleza conquistou a Supercopa Capital Sub-17. A equipe leonina entrou em campo no Bezerrão, em Gama (DF), diante do Palmeiras, pela grande final da Supercopa Capital Sub-17, e saiu vitorioso por 5 a 4 nas penalidades após empatar em 0 a 0 no tempo regulamentar.
A gol decisivo foi marcado por Vinicius Onibeni. O goleiro Carlos Arão brilhou nas penalidades e defendeu uma cobrança sendo fundamental para a conquista da taça.
A Supercopa Capital Sub-17 marca o primeiro título de Fred Guedes como treinador de futebol.
Durante a campanha, o Tricolor de Aço disputou sete jogos, venceu cinco e empatou duas, se sagrando campeão de maneira invicta.
