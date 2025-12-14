Fortaleza vence Palmeiras, é campeão da Supercopa Capital Sub-17 e Fred conquista 1º título

Na tarde deste domingo (14), o Fortaleza conquistou a Supercopa Capital Sub-17. A equipe leonina entrou em campo no Bezerrão, em Gama (DF), diante do Palmeiras, pela grande final da Supercopa Capital Sub-17, e saiu vitorioso por 5 a 4 nas penalidades após empatar em 0 a 0 no tempo regulamentar.

A gol decisivo foi marcado por Vinicius Onibeni. O goleiro Carlos Arão brilhou nas penalidades e defendeu uma cobrança sendo fundamental para a conquista da taça.

Legenda: Fred Guedes conquistou seu primeiro título como treinador no Fortaleza Foto: João Moura / Fortaleza EC

A Supercopa Capital Sub-17 marca o primeiro título de Fred Guedes como treinador de futebol.

Durante a campanha, o Tricolor de Aço disputou sete jogos, venceu cinco e empatou duas, se sagrando campeão de maneira invicta.