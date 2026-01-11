Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Maranguape; veja valores

O Ceará iniciou, neste domingo (11), a venda de ingressos para o duelo contra o Maranguape. As equipes se enfrentam em jogo da terceira rodada do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

É possível comprar os bilhetes nas lojas físicas e online, através do site vozaoticket.com.

O confronto marca a estreia do técnico Mozart e da equipe principal no estadual. Vovô e Gavião da Serra fazem parte do Grupo B junto com Tirol, Floresta e Iguatu.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

Setor azul: R$40/R$20 (meia)

Setor laranja: R$40/R$20 (meia)

Setor amarelo: R$40/R$20 (meia)

LOCAIS DE VENDA