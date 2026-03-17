Nova Iguaçu x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 4ª fase da Copa do Brasil

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza quer avançar mais uma fase na Copa do Brasil
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza faz a segunda viagem em 2026 para mais um duelo pela Copa do Brasil. Dessa vez, o Tricolor vai até a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Nova Iguaçu, pela 4ª fase da competição. 

Na Copa do Brasil, o Leão do Pici venceu o Maguary-PE, por 4 a 3, e o Manauara-AM, por 1 a 0, nas 2ª e 3ª fases, respectivamente. Chegando no principal objetivo na competição, o Fortaleza quer avançar e se garantir na 5ª fase, quando as equipes da Série A entram na disputa.

O Nova Iguaçu chega embalado após uma goleada contra o Castanhal-PA por 4 a 0, fora de casa, que garantiu o avanço de fase. Os ânimos não eram dos melhores, já que no Campeonato Carioca, a luta foi para fugir do rebaixamento, feito que o técnico Carlos Vitor conseguiu concluir na última rodada.

Esse é o primeiro duelo entre os times. A equipe fluminense chega na quarta fase pela primeira vez, participando da Copa do Brasil desde 2018.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

Os canais Sportv e Premiere vão transmitir o duelo, de forma exclusiva, com imagens. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

LARANJA MECÂNICA EMPOLGADA

O técnico Carlos Vitor pode ter como novidade o meia Isaque Santanna, que iniciou a carreira nas categorias de base do Nova Iguaçu e retornou a equipe para o restante da temporada.

Carlos Vitor deve escalar a equipe com força máxima, mantendo a base do grupo que enfrentou o Castanhal na fase anterior. Um dos destaques do elenco é o volante Léo Rafael, ex-Ceará e Ferroviário, que já marcou seis gols em 2026, sendo cinco no Carioca e um na Copa do Brasil.

Outro atleta que também é destaque no elenco, é o meia Lucas Cruz, que marcou gol na estreia da Copa do Brasil, contra o Lagarto-SE e recebeu o título de revelação do Campeonato Carioca.

LEÃO QUER SEGUIR INVICTO

Thiago Carpini relacionou 24 atletas para o duelo. O zagueiro Cardona segue como desfalque, ainda no departamento médico tratando um trauma no joelho esquerdo. O centroavante GB, que veio por empréstimo pelo Vasco e só atuou em duas partidas, continua sem ser relacionado por Carpini. A equipe segue invicta, com 13 jogos, oito vitórias e cinco empates.

Entre as novidades, estão a expectativa que o atacante Miritello inicie o duelo como titular e o treinador mude o esquema tático, eliminando a opção de utilizar três zagueiros. Havia uma expectativa sobre o goleiro João Ricardo retornar a lista dos relacionados. O atleta segue com a situação indefinida no clube.

Relacionados do Fortaleza
Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão;
Laterais: Fuentes e Mailton;
Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal;
Meio-campistas: Lucas Crispim, Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald e Ryan;
Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nova Iguaçu: Mota; Davi, Wender, Yan Silva e Jorge Pedra; Guilherme Kayron, Xandinho e Léo Rafael; Vini Charopem, Lucas Cruz e Iago. Técnico: Carlos Vitor

Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Gazal, Fuentes; Sasha, Pierre, Rodrigo, Pochettino; Luiz Fernando, Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | NOVA IGUAÇU X FORTALEZA

Local: Estádio Luso Brasileiro, Nova Iguaçu-RJ
Data: 17/03/26 (terça-feira)
Horário: 19h (horário de Brasília)
Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
Assistente 1: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
Assistente 2: Lehi Sousa Silva (DF)
Quarto Árbitro: João Marcos Goncalves Fernandes (RJ)

