Nova Iguaçu x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida é válida pela 4ª fase da Copa do Brasil
O Fortaleza faz a segunda viagem em 2026 para mais um duelo pela Copa do Brasil. Dessa vez, o Tricolor vai até a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Nova Iguaçu, pela 4ª fase da competição.
Na Copa do Brasil, o Leão do Pici venceu o Maguary-PE, por 4 a 3, e o Manauara-AM, por 1 a 0, nas 2ª e 3ª fases, respectivamente. Chegando no principal objetivo na competição, o Fortaleza quer avançar e se garantir na 5ª fase, quando as equipes da Série A entram na disputa.
O Nova Iguaçu chega embalado após uma goleada contra o Castanhal-PA por 4 a 0, fora de casa, que garantiu o avanço de fase. Os ânimos não eram dos melhores, já que no Campeonato Carioca, a luta foi para fugir do rebaixamento, feito que o técnico Carlos Vitor conseguiu concluir na última rodada.
Esse é o primeiro duelo entre os times. A equipe fluminense chega na quarta fase pela primeira vez, participando da Copa do Brasil desde 2018.
PALPITES
ONDE ASSISTIR
Os canais Sportv e Premiere vão transmitir o duelo, de forma exclusiva, com imagens. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.
LARANJA MECÂNICA EMPOLGADA
O técnico Carlos Vitor pode ter como novidade o meia Isaque Santanna, que iniciou a carreira nas categorias de base do Nova Iguaçu e retornou a equipe para o restante da temporada.
Carlos Vitor deve escalar a equipe com força máxima, mantendo a base do grupo que enfrentou o Castanhal na fase anterior. Um dos destaques do elenco é o volante Léo Rafael, ex-Ceará e Ferroviário, que já marcou seis gols em 2026, sendo cinco no Carioca e um na Copa do Brasil.
Outro atleta que também é destaque no elenco, é o meia Lucas Cruz, que marcou gol na estreia da Copa do Brasil, contra o Lagarto-SE e recebeu o título de revelação do Campeonato Carioca.
LEÃO QUER SEGUIR INVICTO
Thiago Carpini relacionou 24 atletas para o duelo. O zagueiro Cardona segue como desfalque, ainda no departamento médico tratando um trauma no joelho esquerdo. O centroavante GB, que veio por empréstimo pelo Vasco e só atuou em duas partidas, continua sem ser relacionado por Carpini. A equipe segue invicta, com 13 jogos, oito vitórias e cinco empates.
Entre as novidades, estão a expectativa que o atacante Miritello inicie o duelo como titular e o treinador mude o esquema tático, eliminando a opção de utilizar três zagueiros. Havia uma expectativa sobre o goleiro João Ricardo retornar a lista dos relacionados. O atleta segue com a situação indefinida no clube.
Relacionados do Fortaleza
Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão;
Laterais: Fuentes e Mailton;
Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal;
Meio-campistas: Lucas Crispim, Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald e Ryan;
Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Nova Iguaçu: Mota; Davi, Wender, Yan Silva e Jorge Pedra; Guilherme Kayron, Xandinho e Léo Rafael; Vini Charopem, Lucas Cruz e Iago. Técnico: Carlos Vitor
Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Gazal, Fuentes; Sasha, Pierre, Rodrigo, Pochettino; Luiz Fernando, Miritello. Técnico: Thiago Carpini.
FICHA TÉCNICA | NOVA IGUAÇU X FORTALEZA
Local: Estádio Luso Brasileiro, Nova Iguaçu-RJ
Data: 17/03/26 (terça-feira)
Horário: 19h (horário de Brasília)
Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
Assistente 1: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
Assistente 2: Lehi Sousa Silva (DF)
Quarto Árbitro: João Marcos Goncalves Fernandes (RJ)