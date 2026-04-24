Campeão da Superliga B, Norde Vôlei avalia deixar o Ceará por falta de patrocinador master

O Norde Vôlei pode deixar o estado do Ceará, onde foi fundado pelo técnico e campeão olímpico Marcelo Negrão. A equipe foi campeã da Superliga B masculina 2025/26 na última terça-feira. O grupo, que vai disputar a primeira divisão da modalidade na próxima temporada, ainda está sem patrocinador master e, por isso, poderá avaliar convites de outras duas cidades: o de outra capital nordestina e de uma cidade da região sul do Brasil.

O Carcará, criado em 2024, disputou a Superliga C e, em seguida, a Superliga B. São dois anos de fundação e dois títulos nacionais. Com forte torcida, ainda não há definição sobre a permanência do Norde na capital cearense. O Diário do Nordeste apurou que a equipe recebeu propostas de João Pessoa (PB) e de Caxias do Sul (RS). As cidades têm interesse em arcar com as despesas do grupo na temporada seguinte. As secretarias de esporte dos municípios, no entanto, ainda não responderam à reportagem sobre o tema. Por meio de assessoria, o Norde Vôlei informou que não vai se manifestar no momento.

A Entrepay Instituição de Pagamento era o maior patrocinador do Norde Vôlei, que conquistou a vaga para a primeira divisão e corre contra o tempo para conseguir novos apoiadores. O Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial da empresa no último dia 27 de março deste ano. Fundada em 2022, a sede ficava em São Paulo.

TÍTULO DA SUPERLIGA B

O Norde Vôlei conquistou o título inédito da Superliga B na última terça-feira, no Ginásio Aécio de Borba. A equipe superou o Montes Claros em jogo emocionante de cinco sets. O grupo cearense venceu por 3 sets a 2 e ergueu a taça.

Antes, a equipe já havia garantido a vaga na Superliga 2026/27 após superar o Araguari na série melhor de três na semifinal da segunda divisão.

EQUIPES NA SUPERLIGA 2026/27

Bauru

Campinas

Cruzeiro

Guarulhos

Goiás

Minas

Monte Carmelo

Montes Claros

Norde

Praia Clube

São José

Suzano