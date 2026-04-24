Melk é só o 19º do Ceará em minutos jogados e tem uma das menores médias por jogo

O jovem Melk ocupa apenas a 19ª colocação no ranking de jogadores do Ceará com mais minutos disputados na temporada 2026, de acordo com levantamento do especialista Mauro Bastos publicado nesta sexta-feira (24), após o jogo contra o Atlético-MG.

Com 19 anos e sendo considerado uma das grandes promessas da base alvinegra, Melk sequer saiu do banco de reservas nos dois últimos jogos do Ceará, contra o Londrina pela Série B do Brasileirão, e contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.

De acordo com o levantamento de Mauro, Melk disputou 16 partidas na temporada 2026 e totaliza 702 minutos em campo. Outros 18 jogadores do elenco alvinegro somam mais minutos em campo que o meia-atacante do Vovô.

Os 702 minutos em 16 partidas representam uma média de 44 minutos por jogo, menos de um tempo inteiro. Ele está inclusive entre os jogadores com menor média de minutos por partida, empatado com Richardson, e à frente de Luiz Otávio e Ronald, além dos jovens Kauã Ziegler, Rian Patric e Boateng, que sequer estão integrados ao elenco profissional.