Mega-sena 2.999: prêmio acumula e pode pagar R$ 100 milhões no sábado (25)

O concurso 2.999 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (23), não teve nenhuma aposta que acertou as seis dezenas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 09 - 24 - 26 - 38 - 45 - 58.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, mais de 5 mil apostas conquistaram premiações parciais.

111 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 28.755,27 cada

5.741 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 916,43 cada

No Ceará, quatro apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas, todas em Fortaleza. Entre os premiados, estão dois bolões e duas apostas simples.

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Como jogar na Mega-Sena?

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) deste sábado (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: