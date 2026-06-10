O parasita corporativo tem nome: oportunismo

Existe um perfil que toda organização conhece, mas poucos ousam nomear com clareza: a pessoa que transformou o ambiente de trabalho no seu campo de extração particular. Não produz muito, não assume riscos e muito menos oferece ajuda.

Sabe muito bem como se posicionar perto de quem produz, aparece na hora de colher resultados e espera sempre do outro e cada vez mais. É tão carismático que se torna constrangedor não fazer suas vontades. Você conhece alguém assim?

No começo, parece engajamento, mas depois fica evidente que é oportunismo com roupagem profissional. Para falarmos sobre isso é importante diferenciar ambição de ganância.

Ambição move organizações, impulsiona carreiras e gera resultados. O problema é quando a ambição perde o endereço ético e passa a crescer em cima da fragilidade do outro, da boa vontade de quem entrega mais do que devia, da generosidade de quem ainda acredita que relações de trabalho são de mão dupla. Quando os fins justificam os meios.

Relações desiguais não surgem do nada, elas são construídas, tijolo por tijolo, por quem sabe exatamente o que está fazendo. O pedido que começa pequeno e nunca para! A parceria que só funciona quando é conveniente para um lado. O favor que nunca é devolvido, mas é lembrado quando precisa de algo.

O cliente que sempre acha caro o seu serviço e pede cada vez mais desconto, não importa o que você faça. Ou até aquele amigo do seu círculo próximo que sempre extrai de você infinitamente mais do que entrega. Essa dinâmica envolve uma engenharia na qual quem a opera raramente é ingênuo.

Olhando para o mundo dos negócios, o que chama a atenção é o quanto as organizações toleram esse comportamento por tempo demais. Isso acontece por falta de acompanhamento estruturado do desempenho, de clareza nos indicadores ou de uma liderança experiente o suficiente para perceber que boa gestão de imagem nem sempre reflete um profissional que realmente agrega.

O cenário se torna mais delicado quando quem deveria agir também tira vantagem do arranjo.

Veja também Delania Santos Você conhece a insatisfação crônica? Saiba como identificar e o que fazer Delania Santos Por que tantos profissionais competentes não são vistos no trabalho? Delania Santos O desafio de equilibrar estratégia e humanidade no RH

Liderança que fecha os olhos para o parasitismo interno não está sendo flexível, está sendo conivente. A questão não é punir quem é ambicioso, mas atuar ativamente para equilibrar as responsabilidades, entregas e avaliar com imparcialidade quem realmente está contribuindo para o alcance dos objetivos.

Deixar que alguém seja ‘explorado’ e validar a cultura do ‘vale tudo’ é ser conivente com o adoecimento do clima e das pessoas. Organizações saudáveis nascem de culturas onde extrair vantagem sobre o outro não é visto como competência. É visto pelo que realmente é!

Os sinais que você precisa parar de ignorar

O primeiro sinal é o mais simples e o mais fácil de racionalizar: ele só aparece quando precisa de algo. Nos momentos difíceis, some. Nos momentos em que você tem algo a oferecer, reaparece com um sorriso e uma história boa. A presença dele é proporcional ao que você pode dar, e isso não é coincidência.

Observe também a assimetria dos favores. Quando ele ajuda, você ouve sobre isso por muito tempo, quando você ajuda, vira obrigação silenciosa. E se um dia você não puder, a decepção dele é desproporcional e imediata. Os favores dele têm prazo de validade, mas os seus, aparentemente, não.

E quando a transformação da sua generosidade vira rotina? O que você fez uma vez por boa vontade, ele já registrou como serviço permanente, sem nenhum acordo ou negociação. Simplesmente passou a contar com você e estranha quando você não entrega.

Nas reuniões, o padrão também é revelador! Os resultados são dele e os erros são do processo. Sabe dar visibilidade ao próprio nome com uma habilidade cirúrgica e raramente está presente quando o custo precisa ser assumido.

O sinal mais sofisticado, porém, é a precisão com que ele opera nos seus limites. Nunca pede o impossível, mas exatamente o que você vai aceitar por educação, por medo de conflito ou por não querer parecer difícil.

Essa calibragem não é casualidade, é leitura muito bem-feita. A moeda favorita do oportunista é a promessa sem data: "Pode contar comigo quando precisar." Essa frase carrega muito peso e quase nenhum compromisso, o retorno é sempre futuro, sempre vago, sempre adiado e, curiosamente, nunca chega.

Por fim, o sinal mais definitivo de todos: quando você começa a perceber e estabelece um limite, ele se torna a vítima da história. De repente, você é quem mudou, quem está sendo difícil, quem não valoriza o que ele já fez por você. A inversão é rápida, calculada e consegue gerar dor real na verdadeira vítima.

Reconheço alguém assim, o que devo fazer?

Antes de qualquer conversa ou decisão, seja honesto consigo mesmo sobre o que a relação realmente é. Enquanto você chamar de "jeito dele" o que na verdade é um padrão sistemático de extração, vai continuar cedendo. A clareza interna vem antes de qualquer mudança externa e, sem dúvida, é um momento desconfortável e doloroso.

Boa vontade não é o problema, mas ausência de limites é. Comece a nomear o que você oferece, em quais condições e até onde pode ir.

Quem tem intenção genuína aceita isso sem drama, mas quem opera no oportunismo vai mostrar o incômodo na hora que você menos espera e normalmente utilizará um questionamento irônico, para, mais uma vez, assumir o papel de injustiçado.

O oportunista é, em geral, um bom comunicador, sabe o que dizer, quando dizer e como parecer razoável. Por isso, não o avalie pela fala, e sim pelo histórico. O que essa pessoa fez, concretamente, quando você precisou?

A resposta diz mais do que qualquer argumento que ela apresente, e para conseguir impor limites, além de consciência, você precisa de coragem, pois é muito difícil romper padrões.

Você não precisa justificar cada recusa, explicar cada limite ou suavizar cada negativa para não parecer egoísta. Quem se incomoda com o seu limite estava contando com a falta dele. E se você lidera, não normalize. Intervenha. Acordos precisam ser explícitos desde o início: quem entrega o quê, em que prazo, com qual visibilidade.

Quando o oportunismo acontece entre pares, o jogo é ainda mais sutil. Não há hierarquia para recorrer e a proximidade de nível cria uma pressão silenciosa: questionar parece falta de colegialidade, nomear parece competitividade disfarçada de queixa. É exatamente aí que o oportunista se sente mais seguro.

Ele sabe que você vai hesitar antes de criar atrito com quem está do seu lado na estrutura. Nesse contexto, o caminho não é diferente, negocie concessões, prazos e o que é de responsabilidade de cada um.

É possível negociar sem acusações, sem rótulos, mas nomeando o que você observou (sem focar na pessoa) e o que espera dali para frente. Lidar com o oportunista corporativo não exige guerra, e sim lucidez.

O maior risco não é o oportunista em si, mas a relutância de admitir quando isso está acontecendo e a omissão no estabelecimento de limites claros.

Você não está preservando a relação ou está preservando o desconforto?

Nesta coluna, trarei reflexões sobre carreira, liderança, coaching e as principais tendências que impactam o mundo do trabalho. Sua participação é muito bem-vinda. Comente, envie sua pergunta ou fale comigo pelo Instagram @delaniasantosds. Aproveite também para se inscrever no canal do YouTube @delaniasantosds. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Até a próxima!