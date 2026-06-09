Agricultura brasileira terá centro de monitoramento do clima

Boa notícia! Vem aí o Instituto de Meteorologia e Estudo do Clima da Confederação Nacional da Agricultura (CNA). A fonte da informação é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que é também vice-presidente da CNA.

De acordo com ele, a ideia da CNA é dispor – para transmiti-las a todo o universo do agro brasileiro, o do Ceará no meio – informações permanentemente atualizadas sobre o comportamento do clima e as previsões meteorológicas que orientem o produtor rural a adotar as corretas medidas na hora de plantar e de colher.

“É uma boa iniciativa”, comentou o presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, trocando mensagens a respeito do tema com Amílcar Silveira, mas logo advertindo para o detalhe de que a ciência do clima é complicada, nunca é 100% exata, pois está diretamente ligada aos mutantes fenômenos da natureza.

Eduardo Martins tem razão. Quando a Funceme torna públicos, nos meses de dezembro e fevereiro, os seus prognósticos em torno do que pode acontecer com a estação de chuvas de cada ano na geografia cearense, ela transmite a análise nua e crua do que estão a indicar não apenas as fotos dos satélites, mas, também, o que revelam os principais organismos que monitoram o clima do planeta, como o Nooa (National Oceaic and Atmospheric Administration), agência científica e reguladora do governo dos Estados Unidos.

Tanto a Funceme quanto a Faec desejam transmitir a melhor e mais precisa notícia possível sobre as chuvas e a escassez ou o excesso delas.

“Trabalhamos o ano inteiro com esse objetivo”, acentua o presidente da Funceme.