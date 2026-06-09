Agricultura brasileira terá centro de monitoramento do clima
Segundo o presidente da Faec e vice-presidente da CNA, Amílcar Silveira, o novo organismo transmitirá informações atualizadas para o produtor rural
Boa notícia! Vem aí o Instituto de Meteorologia e Estudo do Clima da Confederação Nacional da Agricultura (CNA). A fonte da informação é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que é também vice-presidente da CNA.
De acordo com ele, a ideia da CNA é dispor – para transmiti-las a todo o universo do agro brasileiro, o do Ceará no meio – informações permanentemente atualizadas sobre o comportamento do clima e as previsões meteorológicas que orientem o produtor rural a adotar as corretas medidas na hora de plantar e de colher.
“É uma boa iniciativa”, comentou o presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, trocando mensagens a respeito do tema com Amílcar Silveira, mas logo advertindo para o detalhe de que a ciência do clima é complicada, nunca é 100% exata, pois está diretamente ligada aos mutantes fenômenos da natureza.
Eduardo Martins tem razão. Quando a Funceme torna públicos, nos meses de dezembro e fevereiro, os seus prognósticos em torno do que pode acontecer com a estação de chuvas de cada ano na geografia cearense, ela transmite a análise nua e crua do que estão a indicar não apenas as fotos dos satélites, mas, também, o que revelam os principais organismos que monitoram o clima do planeta, como o Nooa (National Oceaic and Atmospheric Administration), agência científica e reguladora do governo dos Estados Unidos.
Tanto a Funceme quanto a Faec desejam transmitir a melhor e mais precisa notícia possível sobre as chuvas e a escassez ou o excesso delas.
“Trabalhamos o ano inteiro com esse objetivo”, acentua o presidente da Funceme.
“Nós queremos que o produtor rural do Ceará disponha da mais precisa informação sobre o clima para que ele possa plantar, ou não, no momento certo, evitando assim eventuais prejuízos, como já aconteceu por falha na previsão”, argumenta o presidente da Faec.
Amílcar Silveira informou que o futuro Instituto Meteorológico e de Estudos do Clima da CNA deverá ser instalado em Brasília, devendo sua equipe técnica ser integrada pelos melhores cientistas a serem recrutados dos organismos existentes no setor.
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