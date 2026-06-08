Centro Fashion e Meta Shopping unem-se pelo Livre Shopping

Novidade no varejo! O Centro Fashion Fortaleza avança em sua estratégia de inovação, digitalização e fortalecimento comercial. Na próxima quarta-feira, 10, o empreendimento lançará oficialmente, em parceria com a Meta Shopping, o Live Fashion, projeto voltado para impulsionar o live shopping, o social commerce e as vendas digitais no atacarejo de moda.

A iniciativa tem o objetivo de transformar o Centro Fashion em um dos principais hubs de Live E-commerce, produção de conteúdo comercial ao vivo e vendas online de moda do Nordeste e do Brasil. O projeto funcionará em uma dinâmica contínua, com operação 24 horas, ampliando as possibilidades de venda dos lojistas e conectando marcas, consumidores, influenciadores e compradores de diferentes regiões.

A parceria nasce em sintonia com a essência do Centro Fashion Fortaleza, um dos maiores polos de moda atacadista e varejista do país, reunindo quase 8 mil lojistas, marcas e empreendedores em um ambiente voltado para negócios, inovação e geração de oportunidades. Com o Live Fashion, o centro de compras amplia sua atuação para além do espaço físico e passa a oferecer uma nova frente de comercialização, divulgação e relacionamento com consumidores em plataformas digitais.

A proposta é integrar lojistas, creators, influenciadores, transmissões ao vivo, vídeos curtos, TikTok Shop, comunidades digitais e estratégias de performance comercial em tempo real. O modelo busca aproximar marcas e consumidores por meio de uma experiência de compra mais dinâmica, interativa e conectada aos novos hábitos de consumo.

Para Albanir Américo, gerente de Marketing do Centro Fashion Fortaleza, o social commerce representa uma evolução natural da forma como o consumidor se relaciona com marcas, produtos e criadores de conteúdo.

“O social commerce aproxima a venda da experiência real de consumo. Hoje, o cliente quer ver o produto em movimento, entender combinações, receber indicações e comprar de forma rápida, dentro do ambiente digital em que ele já está inserido. Com o Live Fashion, o Centro Fashion avança nesse caminho, conectando nossos lojistas a novas jornadas de compra, mais interativas, espontâneas e alinhadas ao comportamento atual do mercado”, afirma Albanir Américo.

Para Charles Santiago, superintendente do Centro Fashion Fortaleza, a parceria representa um movimento estratégico para fortalecer os lojistas e ampliar a competitividade do empreendimento.

“O Centro Fashion sempre teve uma vocação muito forte para o empreendedorismo e para a moda. Agora, com essa parceria com a Meta Shopping e o lançamento do Live Fashion, avançamos em uma frente essencial, que é a integração entre o ponto físico e o ambiente digital. Queremos oferecer aos nossos lojistas novas ferramentas de venda, mais visibilidade e a possibilidade de alcançar consumidores de forma mais moderna, direta e eficiente”, destaca Charles Santiago.

Fundada em 2021, a Meta Shopping nasceu como uma startup focada no atacado da moda, conectando tecnologia, vendas digitais e inovação para transformar o mercado tradicional em um ecossistema de social commerce e live ecommerce. Em 2024, a empresa lançou o projeto InfluenceCommerce, em Alphaville, Barueri/SP, consolidando sua atuação nacional no mercado de creators, influência digital e vendas por meio de comunidades e conteúdo ao vivo.

Ao longo de sua trajetória, a Meta Shopping participou de importantes feiras e polos comerciais do Brasil, como Brás, em São Paulo; Santa Catarina; Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco; Goiânia; e Fortaleza, fortalecendo conexões com fabricantes, marcas, lojistas e criadores de conteúdo. Em julho de 2025, a empresa também lançou uma das primeiras operações de Studio de Live Ecommerce dentro de um shopping no Brasil.

À frente da estratégia criativa do projeto, Janarda Gadelha, diretora e VP Criativa de Live Shop e Comunidade da Meta Shopping, terá papel fundamental na construção da experiência de conteúdo, curadoria de produtos, relacionamento com creators e formação de comunidades digitais voltadas para conversão. Sua atuação será estratégica para conectar a linguagem da moda, o comportamento das redes sociais e as necessidades comerciais dos lojistas.

Para Ivan Teófilo, CEO da Meta Shopping, a chegada ao Centro Fashion Fortaleza representa uma nova fase de expansão e consolidação do live ecommerce no setor da moda.