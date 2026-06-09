Saída do Ceará é pelo mar, diz Gunter Pauli na Ocean Summit da Fiec

Está no mar a nova e melhor alternativa para o mais rápido e melhor desenvolvimento da economia do Ceará. Quem o disse oi o milionário economista, cientista e poliglota belga Gunter Pauli, que ontem – na abertura do Ocean Summit 2026, cujo encerramento será hoje às 18 horas, também no auditório da Fiec, e falando em fluente português – prendeu a atenção das 400 pessoas, quase todas empresários, que o ouviram em respeitoso silêncio. Ele acrescentou, usando outras palavras:

“O Ceará tem uma divina dádiva natural, que é seu litoral de quase 600 km de extensão ainda inexplorado. Vocês se mantêm ignorantes sobre o potencial da Economia Azul, que é a maneira por meio da qual podem ser exploradas, de modo sustentável, as riquezas que há no oceano que banha este estado. Há 99% desse potencial a serem ainda explorados.”

A fala de Pauli foi antecedida pela do presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, o anfitrião do evento, na opinião de quem os cearenses “estamos diante de uma oportunidade extraordinária de posicionar o Ceará como referência nacional em Economia Azul, uma oportunidade de atrair investimentos, gerar empregos qualificados, ampliar a competitividade e conectar o nosso estado às grandes transformações econômicas que estão acontecendo no mundo”.

Gunter Pauli cunhou em 1994 a expressão Economia Azul, em torno do que escreveu vários livros, o primeiro dos quais vendeu no mundo todo mais de 6 milhões de exemplares. Vestindo um elegante terno azul celeste cujo paletó tinha três botões, todos fechados, e uma camisa social branca sem gravata, ele passeou pelo largo palco do auditório Waldyr Diogo, da Casa da Indústria, falando pausadamente, como se estivesse ministrando uma aula e lendo um texto no telepromter, transmitindo à atenta plateia informações e comentários de quem é mesmo o melhor e mais requisitado especialista mundial no tema.

Antes de ser economista e empresário, Pauli declarou-se um empreendedor que une a teoria à prática.

“O empreendedor é aquele que muda a realidade; é aquele que realiza o impossível. Não me chamem para fazer o que todo mundo faz”, disse ele, citando os vários projetos que na Ásia, na África e na América do Sul ele e sua empresa executaram ou seguem executando com governos locais, incluindo o da Colômbia.

“São empreendimentos de alto impacto que geram emprego e muita renda, a maioria ligados à Economia Azul”, explicou.

Ele surpreendeu o público ao revelar que 99% da vida marinha ainda são desconhecidos. E disse mais: 91% da vida terrestre relacionam-se à vida nas águas.

“Conhecemos tudo sobre o ar e a terra, mas quase nada sobre os oceanos”, disse Pauli, reprisando o que já havia dito aos integrantes de uma Missão Empresarial da Fiec que, no ano passado, esteve em Portugal para aprender sobre a Economia Azul.

Na sua opinião, é um negócio seguro e de garantido retorno o investimento em projetos ligados à Economia Azul, citando a produção e a industrialização de algas marinhas entre os mais promissores. Na plateia estavam empresários da indústria da pesca, beneficiadores e exportadores de pescados, incrementadores de negócios e pesquisadores interessados em conhecer mais e melhor a respeito da Economia do Mar, além do economista Fábio Feijó, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), que se declarou muito bem impresssioado com as revelações de Pauli.

No discurso com que saudou os participantes do Ocean Summit 2026 e o economista Gunter Pauli, o presidente da Fiec fez uma revelação que provocou aplausos:

“Estamos anunciamos a instalação de uma ecobarreira na unidade integrada do Seis-Senai da Barra do Ceará, aqui em Fortaleza. Uma iniciativa que ajudará a impedir que resíduos cheguem ao mar, promovendo educação ambiental, reciclagem, inclusão produtiva e geração de renda. Pequenas ações podem produzir grandes transformações quando estão conectadas a uma visão de futuro. É dentro desse espírito que o Sistema Fiec vem atuando”.