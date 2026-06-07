Governo confirma interesse em aplicar 'imposto do pecado' a partir de 2027

O Ministério da Fazenda reafirmou o interesse de implementar o Imposto Seletivo (IS), conhecido como "imposto do pecado", em 2027. A declaração foi dada ao G1.

O tributo foi aprovado no âmbito da Reforma Tributária do Consumo e tem o objetivo de encarecer produtos ou atividades que causam danos à saúde ou ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas, refrigerantes e cigarros.

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A lista de itens contemplados também conta com veículos poluentes, extração de bens minerais, loterias, apostas e jogos de fantasy sports.

O valor a ser cobrado para cada produto ainda não foi definido.

Para que o imposto seja válido, é necessário que o Congresso Nacional aprove a regulamentação da medida. Segundo o G1, o Governo Federal deve enviar a proposta ainda neste ano.

Saiba o que será taxado com o "imposto do pecado":

Veículos automóveis;

Helicópteros, aviões e outros veículos aéreos, exceto veículos espaciais;

Iates, outros barcos e embarcações;

Produtos fumígenos (tabaco, charutos, cigarrilhas e cigarros);

Bebidas alcóolicas;

Bebidas açucaradas;

Bens minerais extraídos;

Loterias, apostas e jogos de fantasy sports.

De acordo com o texto da medida, as alíquotas destinadas aos veículos podem ser aumentadas ou diminuídas conforme critérios como a reciclabilidade de materiais e a pegada de carbono, sendo reduzida a zero quando o veículo custar até R$ 200 mil ou caso seja adquirido por pessoa com deficiência ou taxista.

COMO IRÁ FUNCIONAR O "IMPOSTO DO PECADO"

Segundo o Ministério da Fazenda, o Imposto Seletivo (IS) terá caráter extrafiscal, ou seja, não arrecadatório.

Além do IS, a Reforma Tributária do Consumo cria mais dois tributos:

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) , federal. Cobrado a partir de 2027 e 2028;

, federal. Cobrado a partir de 2027 e 2028; Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), estadual e municipal. Cobrado a partir de 2029.

Também deixarão de existir os seguintes tributos:

PIS/PASEP: contribuição para o Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Federal). Extinção em 2027 e 2028;

contribuição para o Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Federal). Extinção em 2027 e 2028; Cofins: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Federal). Extinção em 2027 e 2028;

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Federal). Extinção em 2027 e 2028; ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Estadual). Extinção em 2033;

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Estadual). Extinção em 2033; ISSQN: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Municipal). Extinção em 2033.

Paralelamente, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) terá a alíquota reduzida a zero para quase todos os produtos em 2027 e será mantido apenas para preservar a competitividade da Zona Franca de Manaus.