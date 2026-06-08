Juros altos por mais tempo: o que a nova Selic prevista pelo mercado significa para o seu bolso

O brasileiro já se acostumou a ouvir falar da Selic como se ela fosse um assunto distante, reservado a economistas, banqueiros e investidores. Mas poucas taxas mexem tanto com a vida real quanto ela. Quando a Selic sobe ou permanece alta, o efeito aparece no financiamento do carro, no parcelamento do cartão, no empréstimo pessoal, no crediário da loja, no capital de giro das empresas e até no preço final de produtos e serviços.

O Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nessa segunda-feira, 8 de junho, trouxe um novo recado do mercado: os juros devem cair menos do que se esperava. A projeção para a Selic no fim de 2026 subiu para 13,5% ao ano, e a estimativa para 2027 avançou para 11,5% ao ano. Ao mesmo tempo, a previsão para a inflação medida pelo IPCA em 2026 passou de 5,09% para 5,11%, na 13ª alta consecutiva das expectativas.

Traduzindo: o mercado está dizendo que a inflação ainda preocupa e que o Banco Central pode precisar manter os juros elevados por mais tempo para tentar controlar os preços. A Selic é o principal instrumento usado pelo Banco Central para perseguir a meta de inflação. Quando os preços sobem demais, juros mais altos ajudam a esfriar o consumo, encarecendo o crédito e estimulando as pessoas a pouparem mais.

Crédito mais caro e consumo mais cauteloso

O problema é que esse remédio tem efeitos colaterais. Para as famílias, o primeiro impacto vem no crédito. Quem precisa financiar imóvel, comprar carro, renegociar dívida ou usar cheque especial e cartão de crédito tende a encontrar juros mais pesados.

Mesmo quando a Selic não é a taxa cobrada diretamente do consumidor, ela funciona como referência para o custo do dinheiro na economia. E os bancos ainda acrescentam risco de inadimplência, impostos, custos administrativos e margem de lucro. Por isso, a taxa final ao consumidor costuma ser muito maior do que a própria Selic.

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Na prática, juros altos tornam o erro financeiro mais caro. Uma compra parcelada sem planejamento pode virar aperto. Uma dívida no cartão pode crescer rapidamente. Um empréstimo feito para “organizar a vida” pode, se mal calculado, apenas trocar uma dívida ruim por outra igualmente pesada. O orçamento doméstico passa a exigir mais cautela, porque o dinheiro fica mais caro e o espaço para improviso diminui.

Para as empresas, especialmente as pequenas, o impacto também é relevante. Capital de giro, antecipação de recebíveis, financiamento de estoque e investimento em expansão ficam mais caros. Muitas empresas reduzem planos, adiam contratações ou repassam parte do custo financeiro aos preços.

Assim, juros altos não afetam apenas quem toma empréstimo: eles podem chegar ao consumidor também por meio de produtos e serviços mais caros ou de uma economia crescendo menos.

Mas há um outro lado. Para quem consegue poupar, juros elevados aumentam a atratividade da renda fixa. Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs e fundos conservadores tendem a oferecer retornos melhores em ambientes de Selic alta. Isso não significa investir sem critério. É preciso observar liquidez, prazo, imposto de renda, garantia do FGC quando aplicável e adequação ao objetivo. Reserva de emergência, por exemplo, deve priorizar segurança e liquidez, não apenas rentabilidade.

Como se proteger em um cenário de juros altos

Como se proteger? O primeiro passo é revisar dívidas. Se há saldo no cartão, cheque especial ou empréstimos caros, a prioridade deve ser renegociar. Trocar dívida cara por crédito mais barato pode fazer sentido, desde que a parcela caiba no orçamento e o prazo não transforme o problema em uma bola de neve mais longa.

O segundo passo é evitar novas parcelas por impulso. Em cenário de juros altos, o consumidor precisa perguntar menos “cabe no mês?” e mais “quanto isso custará no total?”. A prestação pequena pode esconder um preço final muito maior.

O terceiro cuidado é fortalecer a reserva financeira. Em tempos de crédito caro, depender de empréstimo para imprevistos é perigoso. Ter algum dinheiro guardado, mesmo que pouco, reduz a vulnerabilidade diante de emergências.

Por fim, é hora de olhar para o orçamento com realismo. Inflação ainda pressionada e juros altos formam uma combinação difícil: o custo de vida pesa e o crédito não ajuda. Portanto, planejamento deixa de ser uma escolha sofisticada e passa a ser uma defesa básica.

A Selic pode parecer uma sigla técnica, mas ela mora dentro da casa do brasileiro. Mora na fatura do cartão, na prestação do financiamento, na decisão de consumir, na sobrevivência das empresas e na rentabilidade dos investimentos. Entender isso é o primeiro passo para não ser surpreendido por uma economia em que o dinheiro continua caro — e cada decisão financeira precisa ser tomada com mais consciência.

Pensem nisso! Até a próxima. Ana Alves- @anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.