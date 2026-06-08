Fundador da Caju do Brasil e presidente da Sucos Jandaia, Antônio Cláudio morre aos 87 anos

O presidente da Sucos Jandaia, Antônio Cláudio Gomes Figueiredo, morreu aos 87 anos nesta segunda-feira (8), em Fortaleza.

O empresário, economista e industrial era considerado uma das principais referências da agroindústria cearense.

As informações sobre o velório e o sepultamento ainda serão divulgadas pela família.

Quem era Antônio Cláudio Gomes Figueiredo

Formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Antônio Cláudio fundou e assumiu a presidência da Caju do Brasil S/A nos primeiros anos de carreira, empresa pioneira na agroindústria do caju.

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"Reconhecido por sua visão empreendedora e contribuição ao desenvolvimento econômico do Ceará, teve papel importante na expansão da fruticultura irrigada e no fortalecimento da agroindústria regional", diz nota oficial da família.

Ao longo da carreira, atuou em importantes entidades e empresas do Estado, dedicando seu trabalho ao fortalecimento da indústria de frutas tropicais no Nordeste e ao desenvolvimento empresarial.