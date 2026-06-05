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Empresário cearense fundador da Greenish morre no México

Conheça a trajetória de Petrônio Tavares, fundador da Greenish.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Junho de 2026 - 16:32 (Atualizado às 17:46)
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Legenda: Petrônio também era surfista, kitesurfista e conhecido entre amigos e familiares como uma pessoa carismática e alegre.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O empresário cearense Petrônio Tavares morreu nesta sexta-feira (5), no México. Nascido em Aurora, região do Cariri, Petrônio foi um dos fundadores da marca Greenish.

Em nota, a Greenish lamentou o falecimento do empresário, destacando que "seu legado vai muito além do que construiu. Permanece vivo nos valores que transmitiu, nas relações que cultivou, nos sonhos que ajudou a tornar possíveis e na maneira de enxergar a vida com propósito, integridade e respeito pelas pessoas". 

O que aconteceu

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o empresário morreu enquanto surfava em uma região conhecida por ter muitas pedras. 

Petrônio também era surfista, kitesurfista e conhecido entre amigos e familiares como uma pessoa carismática e alegre. Ele deixa dois filhos.

Nas redes sociais, seguidores lamentaram a morte do empresário. Um deles chegou a dizer: “um dos caras mais legais que conheci nos últimos anos”.

Ele teria batido a cabeça em uma das pedras ao tentar fazer uma manobra.
Legenda: Ele teria batido a cabeça em uma das pedras ao tentar fazer uma manobra.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Quem foi Petrônio Tavares? 

Petronio gostava de compartilhar nas redes sociais sua história ‘junto ao mar’.

Em um vídeo publicado no perfil dele e da marca, o surfista conta que a família era do Interior e que o primeiro contato que teve com o mar foi aos 10 anos de idade, quando se mudou para Fortaleza.

“A primeira onda que peguei é inesquecível, uma memória muito viva em mim como se tivesse sido hoje”, disse ao recordar que em 1992, ele com 25 anos, fundou a Greenish em parceria com o irmão.

Confira nota completa da Greenish

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Petrônio Tavares, nosso fundador. 

Mais do que idealizador de uma marca, Petrônio foi uma fonte constante de inspiração. Sua visão, sua paixão pelo que fazia e a forma como conduziu sua trajetória deixaram marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado. 

Seu legado vai muito além do que construiu. Permanece vivo nos valores que transmitiu, nas relações que cultivou, nos sonhos que ajudou a tornar possíveis e na maneira de enxergar a vida com propósito, integridade e respeito pelas pessoas. 

Seguiremos honrando sua memória com gratidão e respeito, mantendo vivos os ensinamentos e a inspiração que deixou para as próximas gerações. 

Nosso carinho, respeito e gratidão eternos, família Greenish". 

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