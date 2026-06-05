O empresário cearense Petrônio Tavares morreu nesta sexta-feira (5), no México. Nascido em Aurora, região do Cariri, Petrônio foi um dos fundadores da marca Greenish.
Em nota, a Greenish lamentou o falecimento do empresário, destacando que "seu legado vai muito além do que construiu. Permanece vivo nos valores que transmitiu, nas relações que cultivou, nos sonhos que ajudou a tornar possíveis e na maneira de enxergar a vida com propósito, integridade e respeito pelas pessoas".
O que aconteceu
A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o empresário morreu enquanto surfava em uma região conhecida por ter muitas pedras.
Petrônio também era surfista, kitesurfista e conhecido entre amigos e familiares como uma pessoa carismática e alegre. Ele deixa dois filhos.
Nas redes sociais, seguidores lamentaram a morte do empresário. Um deles chegou a dizer: “um dos caras mais legais que conheci nos últimos anos”.
Quem foi Petrônio Tavares?
Petronio gostava de compartilhar nas redes sociais sua história ‘junto ao mar’.
Em um vídeo publicado no perfil dele e da marca, o surfista conta que a família era do Interior e que o primeiro contato que teve com o mar foi aos 10 anos de idade, quando se mudou para Fortaleza.
“A primeira onda que peguei é inesquecível, uma memória muito viva em mim como se tivesse sido hoje”, disse ao recordar que em 1992, ele com 25 anos, fundou a Greenish em parceria com o irmão.
Confira nota completa da Greenish
"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Petrônio Tavares, nosso fundador.
Mais do que idealizador de uma marca, Petrônio foi uma fonte constante de inspiração. Sua visão, sua paixão pelo que fazia e a forma como conduziu sua trajetória deixaram marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado.
Seu legado vai muito além do que construiu. Permanece vivo nos valores que transmitiu, nas relações que cultivou, nos sonhos que ajudou a tornar possíveis e na maneira de enxergar a vida com propósito, integridade e respeito pelas pessoas.
Seguiremos honrando sua memória com gratidão e respeito, mantendo vivos os ensinamentos e a inspiração que deixou para as próximas gerações.
Nosso carinho, respeito e gratidão eternos, família Greenish".