O empresário cearense Petrônio Tavares morreu nesta sexta-feira (5), no México. Nascido em Aurora, região do Cariri, Petrônio foi um dos fundadores da marca Greenish.

Em nota, a Greenish lamentou o falecimento do empresário, destacando que "seu legado vai muito além do que construiu. Permanece vivo nos valores que transmitiu, nas relações que cultivou, nos sonhos que ajudou a tornar possíveis e na maneira de enxergar a vida com propósito, integridade e respeito pelas pessoas".

O que aconteceu

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o empresário morreu enquanto surfava em uma região conhecida por ter muitas pedras.

Petrônio também era surfista, kitesurfista e conhecido entre amigos e familiares como uma pessoa carismática e alegre. Ele deixa dois filhos.

Nas redes sociais, seguidores lamentaram a morte do empresário. Um deles chegou a dizer: “um dos caras mais legais que conheci nos últimos anos”.

Legenda: Ele teria batido a cabeça em uma das pedras ao tentar fazer uma manobra. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Quem foi Petrônio Tavares?

Petronio gostava de compartilhar nas redes sociais sua história ‘junto ao mar’.

Em um vídeo publicado no perfil dele e da marca, o surfista conta que a família era do Interior e que o primeiro contato que teve com o mar foi aos 10 anos de idade, quando se mudou para Fortaleza.

“A primeira onda que peguei é inesquecível, uma memória muito viva em mim como se tivesse sido hoje”, disse ao recordar que em 1992, ele com 25 anos, fundou a Greenish em parceria com o irmão.

Confira nota completa da Greenish

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Petrônio Tavares, nosso fundador.

Mais do que idealizador de uma marca, Petrônio foi uma fonte constante de inspiração. Sua visão, sua paixão pelo que fazia e a forma como conduziu sua trajetória deixaram marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado.

Seu legado vai muito além do que construiu. Permanece vivo nos valores que transmitiu, nas relações que cultivou, nos sonhos que ajudou a tornar possíveis e na maneira de enxergar a vida com propósito, integridade e respeito pelas pessoas.

Seguiremos honrando sua memória com gratidão e respeito, mantendo vivos os ensinamentos e a inspiração que deixou para as próximas gerações.

Nosso carinho, respeito e gratidão eternos, família Greenish".