Pais e avós: como lidar com choques na criação dos filhos

Confira dicas para atravessar o desafio de educar entre gerações diferentes.

Foto frontal Ana Grasieli Lustosa
Ana Grasieli Lustosa 30 de Outubro de 2025
Assista

É Hit

Com hits do passado e balé, Garota Safada volta aos palcos

Os vocalistas Matheus Ricco e Regina Fernandes são as novas vozes da banda.

João Lima Neto 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra o presidente Lula.

PontoPoder

Lula sanciona lei contra crime organizado; veja o que muda

Legislação visa endurecer o combate às organizações criminosas.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem aérea da montagem de evento da Cop30 em Belém usada em matéria sobre a implementação da GLO durante o evento.

PontoPoder

Lula deve decretar GLO em Belém para COP30, diz site

O evento tem início na próxima quinta-feira (6) e segue até o fim de novembro.

Redação 29 de Outubro de 2025
Foto da mesa da Câmara na sessão desta quarta-feira (29).

PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova Plano Plurianual 2026-2029

A peça de planejamento prevê um orçamento total de R$ 70,5 bi para os próximos quatro anos.

Bruno Leite 29 de Outubro de 2025
Presidente Lula gesticula durante discurso. Ele é um homem idoso, branco, de cabelos grisalhos, e, na foto, usa terno cinza, camisa social lilás e gravata da mesma cor.

PontoPoder

Lula se reúne com ministros em Brasília para tratar de crise no RJ

Na manhã desta quarta-feira (29), foram encontrados mais 60 corpos no Complexo da Penha, vítimas de operação deflagrada pelas forças de segurança do Rio.

Redação 29 de Outubro de 2025
Imagem do presidente do Brasil, Lula, com expressão séria e concentrada, gesticulando para fazer um ponto.

PontoPoder

Lula deve se reunir com ministros para tratar de crise no RJ

Operação policial mais letal da história do Estado deixou pelo menos 64 mortos.

Redação 29 de Outubro de 2025
André Figueiredo, Ciro Gomes e Lupi. André discursa segurando um microfone, Ciro acena com a mão e Lupi olha para o horizonte.

PontoPoder

Após saída de Ciro, Sarto e Roberto Cláudio, PDT Ceará tenta se reerguer e aposta em aliança com PT

Sigla realiza convenção no sábado (1º) para definir rumos e tentar encerrar ciclo de crises internas.

Igor Cavalcante 29 de Outubro de 2025
Reunião em uma sala de comissões, com várias pessoas sentadas em torno de mesas de madeira, equipadas com microfones e monitores. Dois homens estão à frente, conduzindo os trabalhos, enquanto outros participantes acompanham e fazem anotações. Ao fundo, há pessoas em pé, incluindo fotógrafos e assessores. O ambiente é formal, com iluminação de teto e painel eletrônico mostrando “00:00”.

PontoPoder

Bancada cearense define critérios para distribuição de R$ 415 milhões em emendas em 2026

Parlamentares devem receber o governador Elmano de Freitas (PT) e representantes de instituições públicas para colher demandas.

Ingrid Campos; Beatriz Matos, de Brasília 28 de Outubro de 2025
Imagem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao lado do governador do Ceará Elmano de Freitas, em um encontro nesta terça-feira (28).

PontoPoder

Lewandoski diz que Elmano tem visitado Ministério da Justiça de 'forma rotineira'

Nesta terça, governador conversou com ministro sobre o combate à criminalidade no Ceará.

Marcos Moreira e Beatriz Rabelo 28 de Outubro de 2025
