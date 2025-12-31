Bolsonaro solicita a médicos para usar antidepressivos na prisão

Jair Bolsonaro solicitou à equipe médica que o acompanha a liberação para uso de medicação antidepressiva enquanto estiver preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. A informação foi confirmada por Cláudio Birolini, cirurgião-geral responsável pela saúde do ex-presidente.

"(Bolsonaro) pediu para fazer uso de algum medicamento antidepressivo. Então foi introduzido, e a gente espera que passe a fazer algum efeito em alguns dias", declarou o médico ao jornal O Globo.

O ex-presidente da República usava uma dose menor quando estava em prisão domiciliar, fato que alegou quando, em 22 de novembro, tentou romper a tornozeleira eletrônica que utilizava. Horas depois, ele foi preso nas dependências da PF de Brasília.

Bolsonaro está internado após procedimentos cirúrgicos

Bolsonaro está internado no DF Star, em Brasília. Ele foi submetido a três procedimentos cirúrgicos, um deles incluindo a correção de uma hérnia inguinal. Na manhã desta quarta-feira (31), ele passou por uma nova endoscopia, e o estado de saúde é estável.

Outro procedimento realizado nas últimas horas foi um bloqueio do nervo frênico direito, na tentativa de controlar os soluços, reclamação frequente do ex-presidente.