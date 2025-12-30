Bolsonaro volta a centro cirúrgico após crise
Bolsonaro passou por novo procedimento para controlar soluços.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornou ao centro cirúrgico após um quadro de soluços, informou a esposa do político, Michelle Bolsonaro, na tarde desta terça-feira (30).
"Meu amor apresentou quadro de soluços às 10h, que não cessaram até o momento. Diante isso, a equipe médica optou pela realização de um reforço no bloqueio do nervo frênico", afirmou.
Bolsonaro passou, nessa segunda-feira (29), por uma cirurgia para conter o quadro de soluços frequentes. O procedimento iniciou às 14h e encerrou aproximadamente às 15h.
"Agora, aguardamos ele subir para o quarto", publicou Michelle nos stories do Instagram, na data.
Anteriormente, ela havia informado que o ex-presidente entrou no centro cirúrgico "para realizar o segundo procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico". Michelle pediu oração para ele.
Histórico de internação
Internado desde o dia 24 de dezembro, Bolsonaro já passou por dois outros procedimentos cirúrgicos na última semana: uma correção de hérnia inguinal na quinta-feira (25) e o primeiro bloqueio nervoso no sábado (27). A equipe médica realiza o acompanhamento diário para avaliar a eficácia das intervenções no controle dos soluços.
O ex-presidente, que atualmente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por condenação relativa a uma trama golpista, obteve autorização judicial para o tratamento.
A saída da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para a internação hospitalar foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).