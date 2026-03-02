Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pesquisa da CDL aponta apoio da população à mudança da Câmara ao Centro e mostra potencial da área

Para 74% dos entrevistados, a ida do Legislativo ao bairro será "importante" para a Cidade.

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 15:18)
Inácio Aguiar
Legenda: A Praça do Ferreira foi entregue recentemente requalificada e é um dos ícones da região
Foto: Kiko Silva/Prefeitura de Fortaleza

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Opnus, a pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, mostra um cenário de conexão da população com o Centro da cidade e apoio da maioria dos entrevistados à transferência da sede da Câmara Municipal para a região central da Cidade. Segundo os dados coletados em fevereiro de 2026, 84% dos fortalezenses seriam favoráveis à mudança. 

A proposta de levar a sede da Câmara Municipal ao Centro é antiga, mas foi confirmada recentemente com o anúncio do presidente da Casa, Léo Couto (PSB), que anunciou, inclusive, o prédio do antigo Mucuripe Club como local para receber a estrutura do Legislativo.   

De acordo com a pesquisa, para 74% dos cidadãos, a mudança é considerada importante para a cidade. Esse índice é composto por 50% que classificam a iniciativa como "importante" e 24% como "muito importante". Por outro lado, 10% da população se declarou contrária à mudança. 

Maquete da Câmara Municipal de Fortaleza.
Legenda: O projeto tem exigências do IPHAN para limitações da altura máxima e preservação da visibilidade marítima.
Foto: Reprodução/CMFor.

Jovens lideram a aprovação 

O recorte demográfico da pesquisa traz um dado relevante para o planejamento urbano da Cidade: o projeto de mudança da sede legislativa tem seu maior apelo entre as novas gerações. Entre os jovens de 16 a 24 anos, a aprovação atinge o índice de 89%. 

Veja também

teaser image
Inácio Aguiar

Fortaleza e o teste dos 300 anos: revitalizar o Centro da cidade

teaser image
PontoPoder

Nova sede da Câmara de Fortaleza pode incluir prédio da Sefaz e entrega é prevista para 2028

O fluxo no coração da cidade 

O levantamento aponta  ainda que o Centro mantém relevância e tem potencial para atrair mais pessoas. De acordo com os resultados, 55% da população frequenta a região ao menos uma vez por mês. Dentro desse contingente, destaca-se um grupo fiel de 20% dos entrevistados que afirma ir ao Centro semanalmente. 

A pesquisa também indica que a região é amplamente conhecida: apenas 1% dos moradores de Fortaleza afirma nunca ter ido ao Centro. Outros 33% visitam a área pelo menos uma vez ao ano. 

Dados técnicos 

A pesquisa quantitativa foi realizada entre os dias 02 e 05 de fevereiro de 2026, ouvindo 1.200 pessoas com 16 anos ou mais em Fortaleza. O levantamento tem margem de erro de 3% e nível de confiança de 95%. As entrevistas foram feitas de forma pessoal (face a face), com aplicação de questionário estruturado e auditagem georreferenciada.