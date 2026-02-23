Nova sede da Câmara de Fortaleza pode incluir prédio da Sefaz e entrega é prevista para 2028

A nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza deve ser entregue até o 1º semestre de 2028. Essa é a previsão do presidente da Casa, Leo Couto (PSB), que informa que a licitação para as obras deve ser realizada ainda neste semestre, enquanto a construção está prevista para iniciar no 2º semestre de 2026.

Antes disso, ainda em março, o projeto de lei que trata da permuta do terreno da atual sede da Câmara de Vereadores com o terreno do antigo Mucuripe Club, onde será construído o novo prédio, deve ser analisado pelos vereadores de Fortaleza, que precisam aprovar a iniciativa.

O cronograma foi detalhado por Leo Couto durante reunião com a imprensa na manhã desta segunda-feira (23). "Nós demos entrada na permuta. Está sendo analisada na Procuradoria Geral do Município, na PGM. Deve vir para a Câmara na primeira semana de março, essa é a nossa expectativa, para que seja votado", disse.

Legenda: O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto, detalhou o cronograma até a entrega da nova sede do parlamento municipal. Foto: Luana Barros.

Couto informou que o prédio da atual sede foi avaliado em R$ 30 milhões, enquanto a avaliação do espaço da nova Câmara foi em torno de R$ 44 milhões. Apesar da diferença no valor, ele pontua que a permuta será entre os prédios, sem custos adicionais. Além disso, uma avaliação oficial está sendo feita pela Secretaria de Infraestrutura do Estado e será incluída no projeto de lei.

Além desse espaço, o projeto da nova Câmara deverá ganhar um prédio extra. Pertencente à Secretaria da Fazenda (Sefaz), o prédio vizinho ao antigo Mucuripe Club deve ser cedido pelo Governo do Ceará ao Parlamento municipal.

Veja também PontoPoder Câmara de Fortaleza inicia 2026 com mudança de sede, foco em Tarifa Zero e articulação governista Inácio Aguiar Sede da Câmara de Fortaleza vai voltar para o Centro da Capital, anuncia presidente

Quanto será gasto com a nova Câmara?

Apesar das expectativas quanto ao cronograma de construção, por enquanto, no entanto, ainda não há previsão de quanto deve custar aos cofres públicos construir a nova sede. "Nós não podemos precisar. A gente precisa esmiuçar um pouco. Acredito que até o início da licitação, a gente vai ter uma ideia", explicou.

Couto pontua que ainda não existe um projeto pronto, apenas uma prévia usada para criar a maquete eletrônica da nova sede. Por isso, ainda será necessário fazer um maior detalhamento dos espaços e de sistemas elétricos e hidráulicos, por exemplo.

Diretor-geral da Câmara Municipal, Emanuel Ângelo explicou que existe uma categoria chamada licitação mista. "Se lança, para essa fase inicial de projeto e orçamento. Numa segunda fase, licita a construtora", detalha.

"Não tem como precisar um valor (para as obras da nova sede) porque vai ter um projeto hidráulico, estrutural, etc. Isso compõe o orçamento", acrescenta. Leo Couto pontuou que ainda deve ser feita a vistoria de como está a atual estrutura do prédio onde ficará a nova Câmara, o que também deve ser considerado para o orçamento.

Indagado sobre quem deve custear a construção da nova sede, Couto disse que a ideia é que a Câmara consiga "absorver" todos os custos.

"Estamos fazendo aqui um plano e a gente entende que conseguirá, em dois anos, dois anos e meio, fazer esse planejamento para que a gente possa absorver. Porém, a gente não pode dizer, porque a gente não tem orçamento. Mas a ideia é que a gente consiga realizá-lo aqui", disse.