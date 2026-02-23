Diário do Nordeste
Nova sede da Câmara de Fortaleza pode incluir prédio da Sefaz e entrega é prevista para 2028

Projeto de lei que autoriza a permuta entre os prédios deve ser votado pelos vereadores em março.

Luana Barros luana.barros@svm.com.br
PontoPoder

A nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza deve ser entregue até o 1º semestre de 2028. Essa é a previsão do presidente da Casa, Leo Couto (PSB), que informa que a licitação para as obras deve ser realizada ainda neste semestre, enquanto a construção está prevista para iniciar no 2º semestre de 2026

Antes disso, ainda em março, o projeto de lei que trata da permuta do terreno da atual sede da Câmara de Vereadores com o terreno do antigo Mucuripe Club, onde será construído o novo prédio, deve ser analisado pelos vereadores de Fortaleza, que precisam aprovar a iniciativa. 

O cronograma foi detalhado por Leo Couto durante reunião com a imprensa na manhã desta segunda-feira (23). "Nós demos entrada na permuta. Está sendo analisada na Procuradoria Geral do Município, na PGM. Deve vir para a Câmara na primeira semana de março, essa é a nossa expectativa, para que seja votado", disse. 

Léo Couto, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, de camisa branca e jeans apresenta projeto ao lado de tela que exibe imagem da nova sede da Câmara de Fortaleza e o texto ‘Transferência da Câmara de Fortaleza’, em sala com parede de madeira.
Legenda: O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto, detalhou o cronograma até a entrega da nova sede do parlamento municipal.
Foto: Luana Barros.

Couto informou que o prédio da atual sede foi avaliado em R$ 30 milhões, enquanto a avaliação do espaço da nova Câmara foi em torno de R$ 44 milhões. Apesar da diferença no valor, ele pontua que a permuta será entre os prédios, sem custos adicionais. Além disso, uma avaliação oficial está sendo feita pela Secretaria de Infraestrutura do Estado e será incluída no projeto de lei. 

Além desse espaço, o projeto da nova Câmara deverá ganhar um prédio extra. Pertencente à Secretaria da Fazenda (Sefaz), o prédio vizinho ao antigo Mucuripe Club deve ser cedido pelo Governo do Ceará ao Parlamento municipal. 

Quanto será gasto com a nova Câmara?

Apesar das expectativas quanto ao cronograma de construção, por enquanto, no entanto, ainda não há previsão de quanto deve custar aos cofres públicos construir a nova sede. "Nós não podemos precisar. A gente precisa esmiuçar um pouco. Acredito que até o início da licitação, a gente vai ter uma ideia", explicou. 

Couto pontua que ainda não existe um projeto pronto, apenas uma prévia usada para criar a maquete eletrônica da nova sede. Por isso, ainda será necessário fazer um maior detalhamento dos espaços e de sistemas elétricos e hidráulicos, por exemplo. 

Diretor-geral da Câmara Municipal, Emanuel Ângelo explicou que existe uma categoria chamada licitação mista. "Se lança, para essa fase inicial de projeto e orçamento. Numa segunda fase, licita a construtora", detalha. 

"Não tem como precisar um valor (para as obras da nova sede) porque vai ter um projeto hidráulico, estrutural, etc. Isso compõe o orçamento", acrescenta. Leo Couto pontuou que ainda deve ser feita a vistoria de como está a atual estrutura do prédio onde ficará a nova Câmara, o que também deve ser considerado para o orçamento. 

Indagado sobre quem deve custear a construção da nova sede, Couto disse que a ideia é que a Câmara consiga "absorver" todos os custos. 

"Estamos fazendo aqui um plano e a gente entende que conseguirá, em dois anos, dois anos e meio, fazer esse planejamento para que a gente possa absorver. Porém, a gente não pode dizer, porque a gente não tem orçamento. Mas a ideia é que a gente consiga realizá-lo aqui", disse.

 
