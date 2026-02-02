Câmara de Fortaleza inicia 2026 com mudança de sede, foco em Tarifa Zero e articulação governista

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) abre o ano legislativo de 2026 nesta segunda-feira (2), com uma série de pautas no radar dos vereadores, tanto dos governistas quanto da bancada independente e da oposição.

A cerimônia de abertura acontece a partir das 9h, no Plenário Fausto Arruda, e deve contar com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT). O chefe do Executivo deverá fazer um balanço das ações da gestão em 2025 e as projeções para este ano.

O presidente do Legislativo municipal, Leo Couto (PSB), deverá conduzir a solenidade.

Mudança da sede da Câmara

Uma das novidades desse ano é o anúncio da alteração da sede da Câmara de Fortaleza para o Centro, realizado no sábado (31) em um evento que contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito da Capital.

Desde o início do ano passado, um grupo de trabalho foi instalado pela presidência da Câmara para estudar o retorno da sede do Parlamento municipal para o bairro, a partir da concepção e execução do projeto da nova sede administrativa.

O intuito da mudança de endereço, segundo revelou Leo Couto, é aproximar os representantes da população e colaborar com a requalificação da região central.

Ao longo da história, a Câmara de Fortaleza teve vários endereços, a grande maioria no Centro. Nos anos 1970, foi transferida para a Aldeota e, em 2004, chegou à atual sede, no bairro Luciano Cavalcante.

Reajuste salarial e observatório da Câmara

Segundo Leo Couto, “em 2026, a Câmara Municipal deve continuar pautando temas relevantes para a cidade e para os servidores públicos”.

“Dentre as prioridades, está prevista a chegada do reajuste salarial dos professores municipais, conforme já anunciado pelo prefeito Evandro Leitão”, comentou.

Outra novidade é a instalação da Zona de Observação e Inovação (ZOI) da Câmara de Fortaleza. Ao que disse o político, o equipamento terá “uma estrutura que irá reunir, organizar e analisar dados oficiais da cidade para subsidiar projetos e estudos dos vereadores”.

Legenda: Câmara de Fortaleza deve ampliar "Nossa Casa é de Todos" para todas as regionais, de acordo com presidente. Foto: André Lima / CMFor.

A criação do observatório foi revelada por Couto ao Diário do Nordeste em dezembro, durante a Live PontoPoder. O objetivo, delineou ele na ocasião, será reunir dados sobre infraestrutura, população, IDH, distribuição de equipamentos públicos e outras informações estratégicas.

Por fim, a Presidência da CMFor pretende ampliar o programa “Nossa Casa é de Todos”, que leva serviços à população, para todas as regionais da cidade. “Em breve, também anunciaremos novas iniciativas para fortalecer a eficiência do Legislativo”, finalizou, completando que essa frente irá privilegiar os eixos de inclusão, inovação e sustentabilidade.

Revisão da LUOS, Tarifa Zero e meio ambiente

Líder do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) na Câmara, que defende uma posição de independência, a vereadora Adriana Gerônimo disse que, para o novo ano, está posto “o desafio de ver a transição para o novo Plano Diretor e fazer os enfrentamentos para revisão da LUOS [Lei de Uso e Ocupação do Solo] nesse primeiro semestre”.

“Iremos articular para que Fortaleza seja a primeira capital do Brasil a adotar a Tarifa Zero [no transporte público]. Por isso queremos que o nosso projeto, que já conta com a assinatura de 23 vereadores, tramite e seja aprovado”, frisou.

Legenda: Tarifa Zero no transporte público é apontada como pauta relevante para 2026. Foto: Fabiane de Paula.

E o meio ambiente, segundo a política, será um compromisso, “cobrando da prefeitura uma agenda de adaptação climática” para a cidade de Fortaleza.

A Tarifa Zero, aliás, deve ser um tema quente em 2026, devido ao projeto mencionado por Gerônimo e ao interesse da gestão municipal e do Governo Federal, como mostrou uma reportagem do Diário do Nordeste veiculada em dezembro do ano passado.

Governistas ainda alinham expectativas

O líder governista Bruno Mesquita (PSD), afirmou que, na primeira semana, ele e os dois outros vereadores que compõem a liderança, Professor Enilson (Cidadania) e Benigno Júnior (Republicanos), vão realizar reuniões com a coordenação política da prefeitura para alicerçar as ações em 2026.

“E vamos retomar o diálogo com a base do governo para ajustarmos esta agenda com as demandas de cada mandato”, completou o político. “Sabemos que será um ano agitado, pela conjuntura de política eleitoral, mas o diálogo será nossa ferramenta para conseguirmos ter um ano sem maiores dificuldades”, concluiu.

Os próximos passos dos líderes do governo, afirmou, serão desdobramentos da apresentação do planejamento do segundo ano de mandato do chefe do Executivo, realizada na última sexta-feira (30).

'Andamento ágil na CCJ'

Já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da CMFor, o vereador Aglaylson (PT), disse que a expectativa é “dar andamento ágil e qualificado às matérias encaminhadas pelo Executivo e às propostas dos colegas vereadores”.

O colegiado comandado pelo petista é a “porta de entrada” das proposições na Casa, sendo o responsável por verificar aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e técnicos das matérias que chegam.

Segundo Aglaylson, “2025 foi um ano de muitos desafios, com a apreciação de pautas centrais para a cidade, como o fim da Taxa do Lixo, a reforma administrativa, o Plano Diretor e a organização das finanças do Município”. E, nisso, “a CCJ atuou com responsabilidade e celeridade para garantir segurança jurídica e estabilidade institucional”.

O político também defende a Tarifa Zero e pontua que “a CCJ terá papel fundamental para garantir que esse e outros avanços cheguem à população com base legal, transparência e justiça social.”

Oposição não respondeu

A reportagem procurou os líderes da oposição Jorge Pinheiro (PSDB), Priscila Costa (PL) e Marcelo Mendes (PL), para comentar obre o início dos trabalhos. Os parlamentares não responderam aos questionamentos até o fechamento deste texto.