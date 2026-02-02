Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Câmara de Fortaleza inicia 2026 com mudança de sede, foco em Tarifa Zero e articulação governista

Cerimônia de abertura dos trabalhos acontece nesta segunda-feira (2), no Plenário Fausto Arruda.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto do Plenário Fausto Arruda da Câmara de Fortaleza.
Legenda: Vereadores e membros do Governo Evandro devem acompanhar a solenidade.
Foto: Luciano Melo / CMFor.

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) abre o ano legislativo de 2026 nesta segunda-feira (2), com uma série de pautas no radar dos vereadores, tanto dos governistas quanto da bancada independente e da oposição. 

A cerimônia de abertura acontece a partir das 9h, no Plenário Fausto Arruda, e deve contar com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT). O chefe do Executivo deverá fazer um balanço das ações da gestão em 2025 e as projeções para este ano. 

O presidente do Legislativo municipal, Leo Couto (PSB), deverá conduzir a solenidade.

Mudança da sede da Câmara

Uma das novidades desse ano é o anúncio da alteração da sede da Câmara de Fortaleza para o Centro, realizado no sábado (31) em um evento que contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito da Capital. 

Desde o início do ano passado, um grupo de trabalho foi instalado pela presidência da Câmara para estudar o retorno da sede do Parlamento municipal para o bairro, a partir da concepção e execução do projeto da nova sede administrativa.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Secretariado de Evandro pode ter baixa de até 10 gestores que vão disputar eleições; veja quem sai

teaser image
PontoPoder

Câmara Municipal de Fortaleza leva serviços à população no Centro

O intuito da mudança de endereço, segundo revelou Leo Couto, é aproximar os representantes da população e colaborar com a requalificação da região central. 

Ao longo da história, a Câmara de Fortaleza teve vários endereços, a grande maioria no Centro. Nos anos 1970, foi transferida para a Aldeota e, em 2004, chegou à atual sede, no bairro Luciano Cavalcante.

Reajuste salarial e observatório da Câmara

Segundo Leo Couto, “em 2026, a Câmara Municipal deve continuar pautando temas relevantes para a cidade e para os servidores públicos”. 

“Dentre as prioridades, está prevista a chegada do reajuste salarial dos professores municipais, conforme já anunciado pelo prefeito Evandro Leitão”, comentou.

Outra novidade é a instalação da Zona de Observação e Inovação (ZOI) da Câmara de Fortaleza. Ao que disse o político, o equipamento terá “uma estrutura que irá reunir, organizar e analisar dados oficiais da cidade para subsidiar projetos e estudos dos vereadores”.

Foto do projeto Nossa Casa é de Todos, da Câmara Municipal de Fortaleza.
Legenda: Câmara de Fortaleza deve ampliar "Nossa Casa é de Todos" para todas as regionais, de acordo com presidente.
Foto: André Lima / CMFor.

A criação do observatório foi revelada por Couto ao Diário do Nordeste em dezembro, durante a Live PontoPoder. O objetivo, delineou ele na ocasião, será reunir dados sobre infraestrutura, população, IDH, distribuição de equipamentos públicos e outras informações estratégicas.

Por fim, a Presidência da CMFor pretende ampliar o programa “Nossa Casa é de Todos”, que leva serviços à população, para todas as regionais da cidade. “Em breve, também anunciaremos novas iniciativas para fortalecer a eficiência do Legislativo”, finalizou, completando que essa frente irá privilegiar os eixos de inclusão, inovação e sustentabilidade.

Revisão da LUOS, Tarifa Zero e meio ambiente

Líder do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) na Câmara, que defende uma posição de independência, a vereadora Adriana Gerônimo disse que, para o novo ano, está posto “o desafio de ver a transição para o novo Plano Diretor e fazer os enfrentamentos para revisão da LUOS [Lei de Uso e Ocupação do Solo] nesse primeiro semestre”. 

“Iremos articular para que Fortaleza seja a primeira capital do Brasil a adotar a Tarifa Zero [no transporte público]. Por isso queremos que o nosso projeto, que já conta com a assinatura de 23 vereadores, tramite e seja aprovado”, frisou.

Foto de ônibus coletivo transitando em corredor exclusivo de Fortaleza.
Legenda: Tarifa Zero no transporte público é apontada como pauta relevante para 2026.
Foto: Fabiane de Paula.

E o meio ambiente, segundo a política, será um compromisso, “cobrando da prefeitura uma agenda de adaptação climática” para a cidade de Fortaleza.

A Tarifa Zero, aliás, deve ser um tema quente em 2026, devido ao projeto mencionado por Gerônimo e ao interesse da gestão municipal e do Governo Federal, como mostrou uma reportagem do Diário do Nordeste veiculada em dezembro do ano passado.

Governistas ainda alinham expectativas

O líder governista Bruno Mesquita (PSD), afirmou que, na primeira semana, ele e os dois outros vereadores que compõem a liderança, Professor Enilson (Cidadania) e Benigno Júnior (Republicanos), vão realizar reuniões com a coordenação política da prefeitura para alicerçar as ações em 2026.

“E vamos retomar o diálogo com a base do governo para ajustarmos esta agenda com as demandas de cada mandato”, completou o político. “Sabemos que será um ano agitado, pela conjuntura de política eleitoral, mas o diálogo será nossa ferramenta para conseguirmos ter um ano sem maiores dificuldades”, concluiu.

Os próximos passos dos líderes do governo, afirmou, serão desdobramentos da apresentação do planejamento do segundo ano de mandato do chefe do Executivo, realizada na última sexta-feira (30).

'Andamento ágil na CCJ'

Já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da CMFor, o vereador Aglaylson (PT), disse que a expectativa é “dar andamento ágil e qualificado às matérias encaminhadas pelo Executivo e às propostas dos colegas vereadores”.

O colegiado comandado pelo petista é a “porta de entrada” das proposições na Casa, sendo o responsável por verificar aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e técnicos das matérias que chegam.

Veja também

teaser image
PontoPoder

De isenção de IPVA de motos por app a reajuste do IPTU: saiba quais leis passam a valer em Fortaleza

teaser image
PontoPoder

Cinco mudanças históricas aprovadas pela Câmara de Fortaleza em 2025

Segundo Aglaylson, “2025 foi um ano de muitos desafios, com a apreciação de pautas centrais para a cidade, como o fim da Taxa do Lixo, a reforma administrativa, o Plano Diretor e a organização das finanças do Município”. E, nisso, “a CCJ atuou com responsabilidade e celeridade para garantir segurança jurídica e estabilidade institucional”.

O político também defende a Tarifa Zero e pontua que “a CCJ terá papel fundamental para garantir que esse e outros avanços cheguem à população com base legal, transparência e justiça social.”

Oposição não respondeu

A reportagem procurou os líderes da oposição Jorge Pinheiro (PSDB), Priscila Costa (PL) e Marcelo Mendes (PL), para comentar obre o início dos trabalhos. Os parlamentares não responderam aos questionamentos até o fechamento deste texto.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto mostra deputados estaduais durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece abre ano do Legislativo com reajuste do piso dos professores como 1ª pauta e eleições no radar

Trabalhos no Plenário 13 de Maio retornam nesta segunda-feira (2), com a leitura da mensagem do governador.

Marcos Moreira
Há 48 minutos
Foto do Plenário Fausto Arruda da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza inicia 2026 com mudança de sede, foco em Tarifa Zero e articulação governista

Cerimônia de abertura dos trabalhos acontece nesta segunda-feira (2), no Plenário Fausto Arruda.

Bruno Leite
Há 48 minutos
Foto aérea do São João de Maracanaú.
PontoPoder

Prefeitos do Ceará se unem contra altos cachês de bandas: 'Aumento absurdo'

Gestores se dizem “reféns” de produtoras e aprovam medidas contra prática classificada por eles como abusiva.

Bruno Leite
01 de Fevereiro de 2026
Evandro Leitão discursa em palanque montado em praça do Centro de Fortaleza.
PontoPoder

Evandro diz que contas da Prefeitura saíram do vermelho: 'Retomamos Capag B'

Quando assumiu a gestão, em 2025, o prefeito de Fortaleza calculou que a Capital tinha uma dívida acima de R$ 4 bi.

Luana Severo e Nicolas Paulino
31 de Janeiro de 2026
Maquete da Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

Nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza será no antigo Mucuripe Club

Equipamento legislativo deve ajudar a revitalizar área central da cidade.

Nicolas Paulino e Luana Severo
31 de Janeiro de 2026
Ex-presidente Jair Bolsonaro olhando para o lado com a câmera focada no rosto dele.
PontoPoder

Bolsonaro ainda não leu nenhum livro durante o tempo preso na Papudinha

Detido desde o dia 15 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro não leu nenhum livro para descontar o tempo de prisão.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Eduardo Girão em pé, com camiseta laranja, em palanque ao lado de apoiadores.
PontoPoder

Eduardo Girão diz que direita no Ceará quer unir 'água e óleo': 'Vale tudo para derrotar o PT?'

No fim do ano passado, o político recebeu apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que defendeu o nome de Girão para o Governo do Estado.

Igor Cavalcante
30 de Janeiro de 2026
Presidente Lula.
PontoPoder

Lula recebe alta após cirurgia de catarata nesta sexta (30)

Procedimento foi realizado sem intercorrência, segundo o Palácio do Planalto.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Evandro Leitão em pé, usando camisa branca de mangas longas, segura um microfone e fala em um palco, com fundo de madeira e iluminação suave, em contexto de evento ou discurso público.
PontoPoder

Secretariado de Evandro pode ter baixa de até 10 gestores que vão disputar eleições; veja quem sai

Mudanças devem ocorrer até 31 de março, segundo o prefeito de Fortaleza.

Luana Barros e Nicolas Paulino
30 de Janeiro de 2026
Inácio Aguiar

Sede da Câmara de Fortaleza vai voltar para o Centro da Capital, anuncia presidente

Leo Couto vai anunciar oficialmente a mudança em evento do Legislativo na manhã deste sábado (31)

Inácio Aguiar
30 de Janeiro de 2026
Presidente será submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Ele já passou pelo mesmo procedimento em 2020.
PontoPoder

Lula fará cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta

Última cirurgia de presidente foi uma craniotomia de emergência em 2024.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Senador Eduardo Girão (Novo)
Inácio Aguiar

Entre campanha de direita e diálogo na oposição, Eduardo Girão lança pré-candidatura no Cariri

Senador leva apoiadores para dialogar com a população de Juazeiro do Norte e região nesta sexta-feira (29)

Inácio Aguiar
30 de Janeiro de 2026
Pessoa manipula cédulas em dinheiro.
PontoPoder

9 mil cearenses irão dividir R$ 114 milhões em pagamentos judiciais; saiba como receber

Os repasses iniciam a partir desta sexta-feira (30).

Lucas Monteiro
29 de Janeiro de 2026
Foto de André Figueiredo ao lado dos deputados estaduais Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho em janeiro de 2025.
PontoPoder

PDT no Ceará abre processo de expulsão de quatro deputados estaduais por aliança com o PL

Ação pode antecipar saída dos parlamentares e esvaziar bancada do partido na Alece.

Marcos Moreira
29 de Janeiro de 2026
Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em uma coletiva de imprensa, com Bolsonaro no centro da fala.
PontoPoder

Tarcísio de Freitas visita Bolsonaro na prisão e confirma pré-candidatura à reeleição em SP

Governador de São Paulo ainda garantiu apoio ao nome de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Fachada do prédio do TRE-CE em Fortaleza.
PontoPoder

TRE-CE regulamenta juiz das garantias para reforçar controle de investigações em ano eleitoral

Inquéritos e investigações já em andamento devem ser encaminhados aos núcleos em até 30 dias. Os atos praticados até o momento seguem válidos.

Igor Cavalcante
29 de Janeiro de 2026
Procurador-geral de Justiça do Estado, Herbet Gonçalves Santos
Inácio Aguiar

Procurador-geral de Justiça critica soltura de presos 'em massa' e questiona mutirão no CNJ

Ministério Público pede a suspensão de revisão de penas do regime semiaberto por "critérios administrativos e artiméticos".

Inácio Aguiar
29 de Janeiro de 2026
Alexandre de Moraes é um homem de meia idade, branco e careca. Na foto, ele está com expressão séria, no plenário do STF, e usa terno preto com camisa social branca e gravata estampada azul.
PontoPoder

Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto e Magno Malta a Bolsonaro

Decisão tem base em incidentes disciplinares anteriores e riscos às investigações.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Plenário da Câmara dos Deputados. Parlamentares estão sentados nas poltronas da Casa e na Mesa Diretora.
PontoPoder

Retorno de deputados licenciados mexe na bancada cearense na Câmara em Brasília; veja nomes e prazos

Com prazos da desincompatibilização eleitoral se aproximando, parlamentares afastados do mandato preveem volta à Câmara entre o fim de março e abril.

Beatriz Matos, de Brasília
29 de Janeiro de 2026
Alunos em sala de aula
Inácio Aguiar

Precatórios do Fundef devem chegar a R$ 750 milhões em Fortaleza; veja quem tem direito

Município assinou o acordo que depende agora da formalização da União; professores vão receber 80% do montante

Inácio Aguiar
28 de Janeiro de 2026