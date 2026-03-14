Júnior Mano admite abrir mão do Senado para apoiar Cid Gomes: 'Estarei junto'

O deputado federal Júnior Mano (PSB) defendeu que o senador Cid Gomes (PSB) concorra à reeleição em 2026 ao Senado Federal.

As declarações foram feitas por Mano nesta sexta-feira (13) durante evento público em Nova Russas, cidade natal do deputado. O parlamentar manifestou que a tentativa de reeleição do senador é um processo natural, e mantém o apoio político mesmo que seja preterido para o cargo.

"Se o senhor tiver preparado e quiser ir para a reeleição, não vai quebrar uma palavra comigo não. Estou junto com o senhor, para o que der e vier, onde for. Estarei no PSB para a gente montar as políticas públicas", declarou Mano.

"Sei que a maioria da população cearense, das lideranças políticas, querem realmente o senador Cid Gomes lá. Pode ter certeza: é nos momentos mais difíceis da vida que a gente conhece as pessoas. Você é um cara que me deu a mão, os braços e as pernas, e agradeço. Gratidão a gente paga com gratidão", completou o deputado.

Entenda a situação

O nome de Júnior Mano começou a ganhar força como sucessor de Cid Gomes em uma das vagas da situação no Senado Federal. O ex-governador do Ceará já afirmou, em diversas ocasiões, que não pretendia disputar a reeleição em 2026.

Mano está no segundo mandato de deputado federal, com longas passagens por partidos como o extinto Patriota e o PL, do qual foi expulso em 2024. Ao chegar ao PSB, passou a se aproximar de lideranças políticas como Cid Gomes.

Em 2025, no entanto, um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares liderado por Mano para a compra de votos em municípios cearenses passou a ser investigado pela Polícia Federal. Em um dos desdobramentos mais recentes, pelo menos quatro outros deputados federais cearenses estão entre os envolvidos.

Após a investigação, o nome do deputado federal vem perdendo tração como possível candidato ao Senado, mas segue entre os pré-candidatos. A decisão final sobre a candidatura deve sair nos próximos meses.