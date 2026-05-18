Em passagem pelo Executivo, Léo Couto tenta pavimentar caminho para reeleição no Legislativo
Presidente da Câmara, no exercício do cargo de prefeito, promoveu almoço no Paço Municipal, reunindo mais de 30 vereadores
Durante sua estadia no Paço Municipal, com a viagem do prefeito Evandro Leitão (PT) e da vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD), o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto (PSB), promoveu um almoço com o comando da gestão e um grupo de mais de 30 vereadores da Capital. O cardápio teve aproximação com o Executivo, mas também cálculo político para uma nova disputa que se aproxima.
Léo ainda não fala publicamente sobre o assunto, mas busca se reeleger para o comando do Legislativo Municipal em dezembro deste ano para mais dois anos à frente da Casa.
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O encontro aconteceu na última quinta-feira (14) no Paço Municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza, no Centro. Léo comandou o almoço ao lado de auxiliares próximos do prefeito Evandro: o chefe de Gabinete, vereador licenciado Eudes Bringel (PSD), e o secretário de Governo, Júnior Castro.
Os dois trunfos
O atual presidente tem dois argumentos para a tarefa junto aos colegas. O primeiro é a proximidade com o prefeito e a gestão do Executivo, em uma relação até o momento sem turbulências.
O segundo, e mais forte: a transferência da sede da Câmara Municipal do bairro Luciano Cavalcante para o Centro da Cidade. A possibilidade era ventilada há anos. Léo foi quem tirou do papel.