Em passagem pelo Executivo, Léo Couto tenta pavimentar caminho para reeleição no Legislativo

Durante sua estadia no Paço Municipal, com a viagem do prefeito Evandro Leitão (PT) e da vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD), o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto (PSB), promoveu um almoço com o comando da gestão e um grupo de mais de 30 vereadores da Capital. O cardápio teve aproximação com o Executivo, mas também cálculo político para uma nova disputa que se aproxima.

Léo ainda não fala publicamente sobre o assunto, mas busca se reeleger para o comando do Legislativo Municipal em dezembro deste ano para mais dois anos à frente da Casa.

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O encontro aconteceu na última quinta-feira (14) no Paço Municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza, no Centro. Léo comandou o almoço ao lado de auxiliares próximos do prefeito Evandro: o chefe de Gabinete, vereador licenciado Eudes Bringel (PSD), e o secretário de Governo, Júnior Castro.

Os dois trunfos

O atual presidente tem dois argumentos para a tarefa junto aos colegas. O primeiro é a proximidade com o prefeito e a gestão do Executivo, em uma relação até o momento sem turbulências.

O segundo, e mais forte: a transferência da sede da Câmara Municipal do bairro Luciano Cavalcante para o Centro da Cidade. A possibilidade era ventilada há anos. Léo foi quem tirou do papel.