Vereadores aprovam permuta, e obras da nova Câmara de Fortaleza podem começar ainda em 2026

Os vereadores de Fortaleza aprovaram, nesta quarta-feira (11), a permuta de prédios para a construção da nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza, restando agora apenas a assinatura do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Conforme o presidente do Legislativo municipal, Leo Couto (PSB), a sanção do chefe municipal deve ocorrer ainda nesta semana. Uma vez dada a anuência, Couto prevê o início do processo licitatório "o mais rápido possível", visando contratar uma empresa grande e que entregue agilidade na obra.

Se a gente conseguir finalizar o processo licitatório no primeiro semestre, como está programado, com certeza eu posso lhe dizer que, no máximo, em 24 meses já estamos nos mudando Leo Couto (PSB) Presidente da CMFor

A ordem de serviço, conforme o presidente, deve ser dada no segundo semestre do ano, caso a licitação seja finalizada até junho.

O vereador também explicou que ainda não está com o orçamento da obra, mas afirmou que não haverá qualquer tipo de oneração. Assim como pontuado no projeto da Câmara, Leo voltou a reforçar que a Casa tem a expectativa de financiar as obras por conta própria, sem a necessidade de recorrer à Prefeitura.

Sede para o próximo século

Quanto à mudança e à estrutura do novo espaço, Leo Couto expôs a expectativa de que ela se mantenha para "os próximos 50, os próximos 100 anos". Conforme o presidente, a nova sede também deve ter 55 gabinetes, buscando incluir locais para os vereadores suplentes.

Atualmente, a CMFor tem uma estrutura para comportar 41 políticos, apesar de serem 43 vereadores eleitos. Os suplentes, como a parlamentar Kamila Cardoso (União), estão utilizando os gabinetes dos vereadores licenciados enquanto atuam na Casa.

Leo ainda apontou a possibilidade de os serviços da Câmara serem ampliados para locais vizinhos, afirmando estar em conversa com o Governo do Estado quanto ao caso.

A gente indo lá para esse espaço, no Centro de Fortaleza, vamos ter uma linha de ônibus ampla, vamos resgatar a cultura daquele local. Estamos já em conversa para a gente fazer um museu em um daqueles galpões, conversamos com o governador Elmano também para ceder aquele prédio da frente da Sefaz, para a gente ampliar os nossos serviços na Câmara de Fortaleza Leo Couto (PSB) Presidente da CMFor

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.