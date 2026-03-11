De volta ao BNB, Paulo Câmara quer ampliar o microcrédito e afastar banco da disputa eleitoral

De volta à Presidência do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) por indicação do presidente Lula, conforme divulgou com exclusividade esta Coluna, o economista e ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, afirma que a prioridade da instituição neste novo período será ampliar o microcrédito, que já representa 62% dos investimentos do banco, e manter o foco nas microempresas.

Ciente do ambiente político que cerca a instituição, a Câmara garante que o ano eleitoral não interferirá no calendário do banco e que o tema foi tratado diretamente com o presidente da República. Em entrevista exclusiva a esta Coluna, o presidente do BNB, que comandou, nesta terça-feira (10), a primeira reunião de diretoria desde o seu retorno, reforçou o bom desempenho da instituição no último ano, com números recordes.

"Na minha primeira gestão, os pequenos negócios representavam 51% do orçamento do banco. Em 2025, já batemos recorde. Hoje, esse percentual está em 62%, e queremos manter essa prioridade", afirmou.

Os dados consolidados dos resultados do ano passado deverão ser divulgados em breve pela instituição, mas números parciais já apontam para resultados expressivos. Até o terceiro trimestre do ano passado, o BNB havia desembolsado R$ 48 bilhões em operações de crédito, um crescimento de 13,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já as contratações somaram R$ 51 bilhões até setembro, alta de 16,2% na comparação com 2024.

Retorno em ano eleitoral

Questionado sobre a influência do ano eleitoral nas operações do banco, o presidente rechaçou qualquer vinculação. Segundo ele, há um esforço para manter a integridade e a neutralidade institucional da instituição. Câmara enfatizou a necessidade de afastar o banco de influências externas e garantir que as operações continuem beneficiando pequenos produtores e microempresas, setores considerados estratégicos para a economia regional.

"Estamos retornando com uma direção clara: o banco deve continuar a fazer seu trabalho, independentemente do cenário eleitoral. Não podemos permitir que questões políticas interfiram nas nossas operações". Paulo Câmara Presidente do BNB

Conversa com Lula

Antes de tomar posse, a Câmara se reuniu com o presidente Lula, em Brasília, no final de janeiro, quando foi informada da indicação de seu nome ao Ministério da Fazenda, responsável por formalizar a indicação ao Conselho de Administração do BNB.

Segundo ele, o presidente tem plena dimensão da importância do banco para a Região Nordeste e determinou que a gestão mantenha o diálogo aberto com todos os estados. Mesmo destacando a importância do Ceará para o BNB, Câmara enfatizou: “Vamos continuar trabalhando com todos os governos da mesma forma, utilizando os instrumentos disponíveis para desenvolver a região”.