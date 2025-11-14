BNB desembolsa R$ 48 bilhões e vê lucro atingir R$ 2 bi no 3º trimestre

O Banco do Nordeste (BNB) encerrou o terceiro trimestre de 2025 com um volume desembolsado de R$ 48 bilhões em operações de crédito, crescimento de 13,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já as contratações somaram R$ 51 bilhões até setembro, alta de 16,2% na comparação com 2024.

O resultado operacional do banco somou R$ 3,7 bilhões nos primeiros nove meses do ano, avanço de 22,9% ante o mesmo intervalo do ano passado.

Já o lucro líquido acumulado atingiu R$ 2 bilhões, crescimento de 30,7%, impulsionado principalmente pelo aumento da carteira de crédito administrada e pelas receitas com prestação de serviços.

Crédito e microfinanças em alta

A carteira de crédito administrada pelo BNB alcançou R$ 173,8 bilhões, com expansão de 16,6% em relação a 2024. O desempenho reflete o avanço de segmentos estratégicos como microfinanças, que totalizaram R$ 16,4 bilhões contratados até setembro — uma expansão de 9,5%.

O Crediamigo, principal programa de microcrédito urbano da instituição, respondeu por R$ 9,7 bilhões em novas contratações, alta de 14,1% no ano. Já o Agroamigo, voltado ao financiamento rural, somou R$ 6,6 bilhões, distribuídos em mais de 521 mil operações.

Inadimplência e rentabilidade

A inadimplência da carteira própria — que fechou o trimestre em 4,2% —, sofreu aumento de dois pontos percentuais.

Por sua vez, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio ficou em 19,1% ao ano, um ponto percentual acima do verificado em 2024.