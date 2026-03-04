Indicado por Lula, Paulo Câmara volta ao comando do Banco do Nordeste

O economista e ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, está voltando à presidência do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). A indicação para o retorno ao comando da instituição partiu do presidente Lula, com aval do Ministério da Fazenda, e deve ser confirmada ainda nesta semana pelo Conselho de Administração do banco.

Conforme apurou com exclusividade esta Coluna, o nome de Câmara já foi formalmente submetido à análise do Conselho de Elegibilidade, uma análise prévia. A etapa final do processo é a validação do Conselho de Administração, órgão responsável por confirmar a indicação feita pelo Ministério da Fazenda.

Esta será a segunda passagem de Paulo Câmara pela presidência do BNB. Ele comandou a estatal entre março de 2023 e outubro de 2025, quando deixou o cargo para cumprir uma exigência da Lei das Estatais. À época, a legislação impedia sua permanência pelo fato de ele ter exercido função de direção partidária no PSB.

Nos bastidores, no entanto, a saída nunca foi interpretada como definitiva. Já naquele momento circulava entre aliados do governo a informação de que o economista poderia retornar ao comando da instituição em 2026, após superar as restrições legais.