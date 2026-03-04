Diário do Nordeste
Indicado por Lula, Paulo Câmara volta ao comando do Banco do Nordeste

Ex-governador de Pernambuco presidiu o BNB entre 2023 e 2025; Conselho de Administração deve validar a indicação nesta semana.


Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 21:13)
Inácio Aguiar
Legenda: O Banco do Nordeste lidera políticas de desenvolvimento econômico estratégicas para o Nordeste e para o País
Foto: Divulgação/BNB

O economista e ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, está voltando à presidência do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). A indicação para o retorno ao comando da instituição partiu do presidente Lula, com aval do Ministério da Fazenda, e deve ser confirmada ainda nesta semana pelo Conselho de Administração do banco. 

Conforme apurou com exclusividade esta Coluna, o nome de Câmara já foi formalmente submetido à análise do Conselho de Elegibilidade, uma análise prévia. A etapa final do processo é a validação do Conselho de Administração, órgão responsável por confirmar a indicação feita pelo Ministério da Fazenda.

Esta será a segunda passagem de Paulo Câmara pela presidência do BNB. Ele comandou a estatal entre março de 2023 e outubro de 2025, quando deixou o cargo para cumprir uma exigência da Lei das Estatais. À época, a legislação impedia sua permanência pelo fato de ele ter exercido função de direção partidária no PSB.

Nos bastidores, no entanto, a saída nunca foi interpretada como definitiva. Já naquele momento circulava entre aliados do governo a informação de que o economista poderia retornar ao comando da instituição em 2026, após superar as restrições legais.

Banco estratégico para a política regional

O retorno de Paulo Câmara ocorre em um momento em que o Banco do Nordeste ganha ainda mais relevância no tabuleiro político e econômico da região. 

A instituição é responsável por operar instrumentos estratégicos de financiamento ao desenvolvimento, como o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), além de linhas de crédito voltadas para infraestrutura, agronegócio e pequenos negócios. 

Por isso, o comando do banco é considerado um posto altamente cobiçado no meio político. A presidência da estatal reúne peso institucional, capacidade de articulação regional e influência sobre políticas de desenvolvimento em uma das regiões mais decisivas do país do ponto de vista eleitoral. 

Perfil para o cargo

Ex-governador por dois mandatos em Pernambuco, Câmara tem trânsito consolidado entre lideranças políticas da região e experiência na condução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Ele é servidor de Carreira do Tribunal de Contas de Pernambuco.