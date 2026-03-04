Com êxito nas articulações, Ciro Gomes assinou sentença de candidato ao governo
É o ex-ministro que move os aliados, provoga o grupo governista e centraliza as articulações.
Apesar do ambiente de dúvida que ainda pode pairar sobre a possibilidade de Ciro Gomes não ser candidato ao governo do Estado, o ex-ministro construiu as condições políticas que o colocam como candidato natural, e talvez inevitável, da oposição ao grupo liderado pelo governador Elmano de Freitas (PT).
Ainda que mantenha, no discurso, uma margem de ambiguidade estratégica, Ciro já assinou sua própria sentença eleitoral. Se, mais a frente, recuar do projeto, será um duro golpe na oposição, nem sequer imaginado pelos aliados mais animados.
Engenharia partidária e ruptura calculada
O primeiro movimento do ex-ministro foi partidário. Ao deixar o PDT, partido que, naquele momento, inclinava-se a uma reaproximação com o PT no Ceará, e retornar ao PSDB, Ciro não apenas mudou de sigla, mas reorganizou o campo oposicionista.
A filiação tucana foi acompanhada de gestos públicos de apoio de lideranças do PL e do União Brasil, mesmo em meio a turbulências que vieram depois e que podem ser consideradas naturais no processo.
No plano local, o ex-ministro passou a liderar a construção de um bloco com potencial competitivo, reunindo PSDB, PL, sob liderança de Andre Fernandes, e setores da federação União Progressista (União Brasil + PP), apesar dos impasses ainda em curso.
Trata-se de uma arquitetura política que, se consolidada, formará um palanque robusto, algo que a oposição cearense não conseguiu estruturar com coesão nas últimas disputas.
Recall e incômodo nacional
Ciro joga com ativos que poucos possuem no cenário estadual. Ex-governador, ex-ministro da Fazenda e da Integração Nacional e quatro vezes candidato à Presidência da República. Esse capital político o ajuda em duas tarefas fundamentais para qualquer pré-candidatura de oposição: aglutinar insatisfeitos com o grupo governista e se posicionar de maneira relevante no debate público.
O resultado da empreitada é visível até aqui. A movimentação já provocou até incômodo em setores do PT nacional, que enxergam o Ceará como território estratégico para a reeleição de Lula em 2026. Um palanque oposicionista competitivo no Estado altera o equilíbrio simbólico e eleitoral da região Nordeste.
A estratégia de “desnacionalizar” o debate
Um ponto a se destacar da estratégia é a tentativa de isolar a disputa estadual da polarização nacional entre Lula e o bolsonarismo.
Ciro tem buscado sustentar o discurso de que a eleição no Ceará deve girar em torno de gestão, projeto administrativo e modelo de Estado, e não da disputa ideológica que tende a marcar o cenário presidencial, reproduzindo o embate Lula x Flávio Bolsonaro.
Curiosamente, o próprio bolsonarismo parece ter compreendido a lógica local. A possibilidade de eleger um senador pelo Ceará, dentro de uma composição majoritária competitiva, tem funcionado como elemento de convergência, mesmo que pragmática.
Não se trata de afinidade ideológica plena, mas de cálculo eleitoral.
A candidatura que já existe
Hoje, é Ciro quem move os aliados, dá o tom do debate, provoca o grupo governista e centraliza as articulações.
As sinalizações de que ainda “não é pré-candidato” soam mais como ferramenta de mobilização interna do que como hesitação real. A ambiguidade mantém aliados em estado de engajamento permanente.
Mas há um dado objetivo: neste momento, a oposição não dispõe de outro nome com densidade eleitoral equivalente para enfrentar Elmano. Se Ciro decidir não encabeçar a chapa, o impacto será profundo e poderá desorganizar o campo oposicionista que ele próprio estruturou.
As peças no tabuleiro
Respeitadas as nuances do cenário nacional, sempre capazes de produzir reviravoltas, o ex-ministro conseguiu algo relevante: reposicionou-se como eixo central da oposição no Ceará. Na política, há movimentos que funcionam como declaração formal, mesmo sem anúncio oficial.
Nao se trata de uma certeza de vitória ou facilidade no pleito que, ao contrário, se desenha duro. Mas Ciro assinou a sentença de candidato da oposição ao Governo do Estado com o que já fez até aqui.