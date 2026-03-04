Com êxito nas articulações, Ciro Gomes assinou sentença de candidato ao governo

Apesar do ambiente de dúvida que ainda pode pairar sobre a possibilidade de Ciro Gomes não ser candidato ao governo do Estado, o ex-ministro construiu as condições políticas que o colocam como candidato natural, e talvez inevitável, da oposição ao grupo liderado pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Ainda que mantenha, no discurso, uma margem de ambiguidade estratégica, Ciro já assinou sua própria sentença eleitoral. Se, mais a frente, recuar do projeto, será um duro golpe na oposição, nem sequer imaginado pelos aliados mais animados.

Engenharia partidária e ruptura calculada

O primeiro movimento do ex-ministro foi partidário. Ao deixar o PDT, partido que, naquele momento, inclinava-se a uma reaproximação com o PT no Ceará, e retornar ao PSDB, Ciro não apenas mudou de sigla, mas reorganizou o campo oposicionista.

A filiação tucana foi acompanhada de gestos públicos de apoio de lideranças do PL e do União Brasil, mesmo em meio a turbulências que vieram depois e que podem ser consideradas naturais no processo.

No plano local, o ex-ministro passou a liderar a construção de um bloco com potencial competitivo, reunindo PSDB, PL, sob liderança de Andre Fernandes, e setores da federação União Progressista (União Brasil + PP), apesar dos impasses ainda em curso.

Trata-se de uma arquitetura política que, se consolidada, formará um palanque robusto, algo que a oposição cearense não conseguiu estruturar com coesão nas últimas disputas.

Recall e incômodo nacional

Ciro joga com ativos que poucos possuem no cenário estadual. Ex-governador, ex-ministro da Fazenda e da Integração Nacional e quatro vezes candidato à Presidência da República. Esse capital político o ajuda em duas tarefas fundamentais para qualquer pré-candidatura de oposição: aglutinar insatisfeitos com o grupo governista e se posicionar de maneira relevante no debate público.

A estratégia de “desnacionalizar” o debate

Um ponto a se destacar da estratégia é a tentativa de isolar a disputa estadual da polarização nacional entre Lula e o bolsonarismo.

Ciro tem buscado sustentar o discurso de que a eleição no Ceará deve girar em torno de gestão, projeto administrativo e modelo de Estado, e não da disputa ideológica que tende a marcar o cenário presidencial, reproduzindo o embate Lula x Flávio Bolsonaro.

Curiosamente, o próprio bolsonarismo parece ter compreendido a lógica local. A possibilidade de eleger um senador pelo Ceará, dentro de uma composição majoritária competitiva, tem funcionado como elemento de convergência, mesmo que pragmática.