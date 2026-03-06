Diário do Nordeste
Cid Gomes e Camilo Santana serão homenageados pela Assembleia com a Medalha Virgílio Távora

Honraria premia atuação na vida pública e foi requerida pelo presidente da Casa, Romeu Aldigueri.

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 11:42)
Inácio Aguiar
Legenda: Dois ex-governadores são aliados e atuam na montagem das chapas governistas para esta eleição
Foto: Montagem

A Assembleia Legislativa do Ceará vai conceder, neste ano, a Medalha Virgílio Távora ao senador Cid Gomes (PSB) e ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A honraria premia personalidades pela atuação relevante na vida pública e na defesa da democracia. 

Os requerimentos que oficializaram a homenagem são de autoria do presidente da Casa, deputado Romeu Aldigueri (PSB). A iniciativa foi aprovada em reunião da Mesa Diretora e teve aval de 25 parlamentares. 

Ao explicar a escolha dos homenageados, o presidente da Assembleia destacou a relação entre as trajetórias de Virgílio, Cid e Camilo no processo de modernização do Estado. 

"Quando conversamos em projeto, falamos em continuidade, em resultados e em políticas que obedecem a uma lógica. O Ceará aprendeu isso com Virgílio Távora, deu saltos de qualidade com Cid Gomes e refinou sua capacidade técnica com Camilo Santana". 
Romeu Aldigueri
Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará

A data da inauguração de entrega ainda será anunciada pela Assembleia. 

Legenda: Romeu Aldigueri apresentou os requerimentos que foram aprovados em reunião da Mesa Diretora da Assembleia
Foto: Ascom/Alece

Trajetórias na política cearense 

Cid Gomes e Camilo Santana, dois ex-governadores cearenses, estão entre as principais lideranças políticas do Estado nas últimas décadas. 

Atual senador, Cid foi deputado estadual, prefeito de Sobral por dois mandatos e governador do Estado entre 2007 e 2014. Durante sua gestão, liderou investimentos em infraestrutura, expansão da rede educacional e políticas de interiorização da saúde. 

Camilo Santana é engenheiro agrônomo, professor e servidor público federal. No Ceará, foi secretário estadual, deputado estadual e governador por dois mandatos, entre 2015 e 2022. Depois de eleito senador, foi convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Educação. 

Legado de Virgílio Távora 

A medalha leva o nome do ex-governador Virgílio Távora, uma das figuras centrais da história política e administrativa do Estado. 

Governador em dois períodos, Virgílio ficou marcado pela defesa do planejamento como instrumento de desenvolvimento e pela implantação de projetos estruturantes que ajudaram a modernizar o Ceará. 

Seu legado influenciou gerações de gestores e ajudou a consolidar uma cultura administrativa de organização das políticas públicas.

Movimento de aproximação

Nos bastidores, a homenagem também tem um componente político. Aldigueri é aliado tanto de Cid quanto de Camilo e atua em um momento em que a relação entre os dois passou por turbulências.

A medalha pode significar uma nova aproximação entre os dois que estarão lado a lado na homenagem proposta pelo aliado. 