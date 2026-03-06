Cid Gomes e Camilo Santana serão homenageados pela Assembleia com a Medalha Virgílio Távora

A Assembleia Legislativa do Ceará vai conceder, neste ano, a Medalha Virgílio Távora ao senador Cid Gomes (PSB) e ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A honraria premia personalidades pela atuação relevante na vida pública e na defesa da democracia.

Os requerimentos que oficializaram a homenagem são de autoria do presidente da Casa, deputado Romeu Aldigueri (PSB). A iniciativa foi aprovada em reunião da Mesa Diretora e teve aval de 25 parlamentares.

Ao explicar a escolha dos homenageados, o presidente da Assembleia destacou a relação entre as trajetórias de Virgílio, Cid e Camilo no processo de modernização do Estado.

"Quando conversamos em projeto, falamos em continuidade, em resultados e em políticas que obedecem a uma lógica. O Ceará aprendeu isso com Virgílio Távora, deu saltos de qualidade com Cid Gomes e refinou sua capacidade técnica com Camilo Santana". Romeu Aldigueri Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará

A data da inauguração de entrega ainda será anunciada pela Assembleia.

Legenda: Romeu Aldigueri apresentou os requerimentos que foram aprovados em reunião da Mesa Diretora da Assembleia Foto: Ascom/Alece

Trajetórias na política cearense

Cid Gomes e Camilo Santana, dois ex-governadores cearenses, estão entre as principais lideranças políticas do Estado nas últimas décadas.

Atual senador, Cid foi deputado estadual, prefeito de Sobral por dois mandatos e governador do Estado entre 2007 e 2014. Durante sua gestão, liderou investimentos em infraestrutura, expansão da rede educacional e políticas de interiorização da saúde.

Camilo Santana é engenheiro agrônomo, professor e servidor público federal. No Ceará, foi secretário estadual, deputado estadual e governador por dois mandatos, entre 2015 e 2022. Depois de eleito senador, foi convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Educação.

Legado de Virgílio Távora

A medalha leva o nome do ex-governador Virgílio Távora, uma das figuras centrais da história política e administrativa do Estado.

Governador em dois períodos, Virgílio ficou marcado pela defesa do planejamento como instrumento de desenvolvimento e pela implantação de projetos estruturantes que ajudaram a modernizar o Ceará.

Seu legado influenciou gerações de gestores e ajudou a consolidar uma cultura administrativa de organização das políticas públicas.

Movimento de aproximação

Nos bastidores, a homenagem também tem um componente político. Aldigueri é aliado tanto de Cid quanto de Camilo e atua em um momento em que a relação entre os dois passou por turbulências.

A medalha pode significar uma nova aproximação entre os dois que estarão lado a lado na homenagem proposta pelo aliado.