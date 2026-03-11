Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Leo Couto defende nome de Cid para o Senado e diz que Junior Mano é segunda opção do PSB

O PSB é a segunda maior sigla do Ceará em quantidade de prefeitos filiados.

Escrito por
Bruno Leite, Igor Cavalcante e Milenna Murta* producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Leo Couto durante discurso no Plenário da Câmara de Fortaleza. Ele segura o microfone com a mão direita e olha lateralmente enquanto sorri. O político usa um paletó cinza e está posicionado a frente do brasão da Casa.
Legenda: Leo Couto defende o nome de Cid Gomes para disputar a reeleição para o Senado Federal.
Foto: Mateus Dantas/Divulgação CMFor

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), revelou, nesta quarta-feira (11), detalhes sobre as articulações internas do PSB e do grupo governista para a montagem da chapa ao Senado em 2026. Segundo ele, a prioridade dos correligionários é que o atual ocupante da vaga, o senador Cid Gomes (PSB), dispute a reeleição.

O parlamentar federal, porém, tem defendido publicamente o nome do deputado federal Junior Mano (PSB) para a chapa que disputará o Senado. De acordo com Leo Couto, não há “relutância” em relação ao nome do deputado, mas ele aparece como uma espécie de “plano B”.

Em conversa com a imprensa, o presidente da Casa afirmou que lideranças governistas passaram a manter reuniões semanais para avaliar o cenário eleitoral. Além dele, participam da mesa de articulação o governador Elmano de Freitas (PT), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o senador Cid Gomes (PSB) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

“Vamos trabalhar para que o PSB tenha uma vaga no Senado Federal e amplie as cadeiras de deputados estaduais e federais. Tenho conversado muito com o Cid e tentado convencê-lo a ser nosso candidato ao Senado”
Leo Couto (PSB)
Presidente da Câmara de Fortaleza

Segundo ele, nessas tratativas, o nome de Junior Mano surge como alternativa. “Tenho muito apreço por ele, é um deputado que faz muito pelo nosso Estado. É importante, para o PSB, ter essa cadeira no Senado”, afirmou.

A força do PSB na mesa de negociações

Atualmente, o PSB é o maior partido do Ceará em número de prefeituras. A legenda se tornou destino prioritário de prefeitos após a filiação de Cid Gomes, ainda em 2024. Nas eleições daquele ano, a sigla se consolidou como a que elegeu o maior número de gestores municipais, com 65 prefeitos.

Hoje, o partido reúne mais de 70 mandatários do Executivo dos municípios, considerando adesões recentes.

Com essa influência municipalista, lideranças da legenda defendem a indicação de um nome do PSB para a vaga atualmente ocupada por Cid. A maioria dos filiados, no entanto, prefere que o próprio senador dispute a reeleição.

“Não, de maneira alguma (há relutância ao nome de Junior Mano), de maneira alguma. O único impasse que tem é que a gente quer que o senador Cid, que iniciou todo esse processo (seja candidato). Todos nós aqui somos frutos do início desse trabalho em 2006, com o senador Cid, depois o governador Camilo e, agora, o governador Elmano. O Cid é uma pessoa em quem eu me inspiro muito, deu início a toda essa transformação na educação e na infraestrutura do nosso Estado. Então, o único impasse que existe é a permanência do senador Cid na chapa”, concluiu Couto.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

