Giordanna Mano assume comando da federação do PRD e Solidariedade no Ceará

A prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano (PRD), assumiu, na terça-feira (10), a presidência da Federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade, no Ceará. Recém saída do PSB, Giordanna Mano se filiou ao PRD na última quinta-feira (5).

As informações constam, respectivamente, no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias e no Sistema de filiação partidária (Filia), ambos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A vice-presidência da federação segue com o ex-deputado federal Vaidon Oliveira (Solidariedade).

Esposa do deputado federal Júnior Mano (PSB), pré-candidato ao Senado apoiado por Cid Gomes (PSB), Giordanna Mano é pré-candidata a deputada federal e não deve ser a única integrante do grupo político a mudar de partido.

Vereadora de Fortaleza, Carla Ibiapina deve deixar o DC e seguir para o PRD, inclusive para assumir a presidência da legenda. A mudança foi confirmada pela chefia de gabinete da parlamentar, que informou que "tudo indica" que ela deve ficar com o comando do partido no Ceará.

A movimentação, contudo, ainda não foi concretizada — o órgão provisório do PRD no Ceará encontra-se desativado, com o fim da vigência nesta terça-feira.

Veja também PontoPoder PDT Ceará confirma desfiliação da bancada estadual, em acordo para evitar expulsão PontoPoder Vereador Gardel Rolim deixa o PDT e se filia ao PRD em meio à crise partidária

Mudanças no PRD

A filiação de Giordanna Mano representa um retorno ao PRD, partido pelo qual foi eleita para o segundo mandato na Prefeitura de Nova Russas. Ela havia se filiado ao PSB em outubro de 2025, seguindo o movimento do ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves (PSB).

Também pré-candidato a deputado federal, Acilon Gonçalves (PSB) segue no partido comandado pelo senador Cid Gomes, mas há a perspectiva de outros integrantes do grupo político liderado por ele seguirem para o PRD.

Quem deixou o PRD no embalo dessas movimentações foi o vereador Michel Lins. Ele anunciou a desfiliação da sigla que presidia no Ceará e a filiação ao Republicanos — partido em que será vice-presidente estadual.