Vereador Michel Lins deixa presidência do PRD no Ceará
O parlamentar anunciou sua desfiliação da legenda partidária.
O vereador Michel Lins se desfiliou do Partido Renovação Democrática (PRD), em que também atuava como presidente da sigla no Ceará, na última quarta-feira (6). O comunicado veio a público por meio de suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (9).
Em uma postagem no Instagram, o parlamentar afirmou ter entregado a administração estadual da legenda, mas não informou quem assumirá o cargo após sua saída. Na legenda da publicação, ele explica que agora seguirá um novo caminho e que se manterá "firme nos valores em que acredito".
"Saio com o coração feliz e com a convicção de que entreguei o meu melhor", disse o vereador, também pontuando os resultados alcançados durante o período de sua liderança no partido. Michel ainda não informou quanto a uma possível filiação à outra legenda.
O PontoPoder tentou contato com o vereador para mais informações quanto às perspectivas futuras, mas não obteve retorno. Segundo informações de bastidores, o parlamentar já vem recebendo convites de filiação de outros dirigentes partidários.
Veja também
A prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano, deve deixar o PSB para retornar à legenda que a reelegeu em 2024, o próprio PRD. A filiação ainda não foi formalizada, mas deve ocorrer ainda em março, devido ao prazo de filiação da Justiça Eleitoral para quem deseja ser candidato em 2026 — a gestora é pré-candidata a deputada federal. Houve a especulação de que, com a migração, ela também assumisse a sigla.
Contudo, segundo fontes ouvidas pelo PontoPoder, o mais provável é que a presidência do PRD Ceará fique com a vereadora Carla Ibiapina. Eleita pelo DC, ela pertence ao mesmo grupo político de Giordanna Mano, liderado pelo ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PSB) e ao qual pertence também o deputado federal Júnior Mano (PSB).
Carla Ibiapina é, inclusive, esposa do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, fico de Acilon. Indagada pelo PontoPoder, a chefia de gabinete da vereadora informou que "tudo indica" que ela irá assumir o comando do partido no Ceará. "Mas não temos uma resposta definitiva", informaram. A reportagem também tentou contato com o presidente nacional do PRD, Marcus Vinicius, mas não teve retorno.
Em 2024, o PRD elegeu três vereadores para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e quatro prefeitos nas cidades cearenses de Eusébio, Itaitinga, Limoeiro do Norte e Nova Russas. Entretanto, esses chefes municipais trocaram a filiação partidária durante o mandato vigente.
*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.