Deputado Sargento Reginauro recebe alta de internação hospitalar no Ceará

O deputado estadual Sargento Reginauro (União) recebeu alta nesta segunda-feira (9), após mais de uma semana de internação em um hospital de Fortaleza para procedimentos necessários ao tratamento de um câncer. O momento foi compartilhado pelo parlamentar nas redes sociais.

No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ele aparece em uma cadeira de rodas, deixando a unidade de saúde. Reginauro enfrenta um linfoma na medula óssea, doença que demandou os devidos cuidados médicos no ambiente hospitalar. “Não é o fim da guerra, ainda, mas é o fim da primeira batalha”, iniciou o político na gravação.

E continuou: “Graças a Deus, estamos indo para casa. Agora é fazer o tratamento ambulatorial, uma vez por semana quimioterapia, aguardar o resultado dos testes dos meus irmãos, esperar o doador compatível”. “Ainda tem um longo processo pela frente, mas esse momento estava muito aguardado”, pontuou.

Segundo o parlamentar, ele está “muito feliz em retornar para casa”, de “estar bem” e “estável”. “Que Deus possa abençoar todo o processo”, frisou o político, que finalizou a gravação agradecendo o apoio recebido pelos seguidores, amigos e familiares.

'Progressão' da doença

Na última segunda-feira (2), o político explicou seu quadro, afirmando que se trata de uma reincidência do câncer. “De fato, a doença progrediu. É um linfoma que eu trato. Tinha ficado curado dessa terceira, estava em tratamento”, relatou.

“Só que, dessa vez, o tratamento avançou primeiro, tive uma boa melhora e agora ele regrediu. A doença conseguiu avançar e filtrar, como eles chamam. Ela está saindo na medula e vai para o sangue. Isso significa que é como se estivesse migrando para uma leucemia”.

Reginauro contou que estaria com um “linfoma leucemizado”. “Em tese, a medicação não está dando o resultado esperado nesse momento, e a gente precisa procurar uma nova estratégia”, disse na ocasião, falando que deveria ser submetido a sessões de quimioterapia após a sua estabilização.

No decorrer da última semana, procedimentos, como a reposição de plaquetas, foram realizados para que seu quadro de saúde fosse estabilizado.

Após a utilização de quimioterápicos, ele revelou, a próxima etapa deve ser a realização de um transplante de medula. Os irmãos de Reginauro serão testados para poder ser verificada a compatibilidade para doação.

De acordo com o deputado estadual, caso seus irmãos não sejam doadores compatíveis, há a possibilidade de a equipe médica que o acompanha ter que recorrer a um banco de doadores de medula óssea. Outra alternativa é um tratamento ainda em processo de autorização no Brasil.

Campanha de doação

Como forma de apoio ao amigo, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) lançou uma campanha com o objetivo de mobilizar voluntários para o cadastro de medula óssea, a fim de verificar a compatibilidade com o correligionário.

A iniciativa foi batizada de “Salve um Irmão” e também é voltada para o reforço do cadastro do Registro Nacional dos Doadores de Medula Óssea (Redome) pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce).

Os interessados em realizar cadastro como candidatos a doador de medula devem ter entre 18 e 35 anos, não ter tido câncer e apresentar documento de identidade. O cadastro será concluído com a assinatura de um termo de consentimento e a coleta de uma amostra de sangue (5ml).