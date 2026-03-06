‘Minha foto estará na urna', diz Roberto Cláudio sobre articulações eleitorais de 2026

O ex-prefeito Roberto Cláudio (União) confirmou que será candidato nas eleições gerais de 2026, mesmo sem informar para qual cargo. A declaração foi dada após questionamento em coletiva de imprensa, durante o Encontro dos Produtores Rurais do Ceará (Eproce), nesta sexta-feira (6).

A fala de Roberto Cláudio ocorre em meio às especulações sobre ele ser o vice da possível chapa de Ciro Gomes (PSDB) para o governo do Estado, como indicam aliados do grupo em manifestações públicas.

“De alguma maneira, minha foto estará na urna. Eu serei pré-candidato a algum cargo eletivo. Não sei a quê, mas o mais importante para a gente é participar dessa construção de um projeto de mudança liderado pelo Ciro Gomes” Roberto Cláudio Ex-prefeito de Fortaleza e presidente do União na Capital

Questionado sobre qual cargo, Roberto respondeu apenas que as definições ficarão “mais para frente”. Em outras agendas, o ex-gestor tem reiterado que a definição da chapa majoritária da oposição deve ocorrer apenas em julho, próximo ao limite do calendário eleitoral.

ALIANÇAS NA OPOSIÇÃO

Roberto Cláudio também ressaltou que as articulações levam em conta os anseios dos partidos da oposição em torno de Ciro. Neste momento, segundo o ex-prefeito, já compõem a aliança o PSDB, a Federação União Progressista, o Cidadania, o Avante e o DC, com o “indicativo de muita possibilidade” do PL.

"Os desejos pessoais, honestamente, neste momento, do lado da oposição, eles são legítimos, todos estão colocados na mesa, mas eles são menores do que a compreensão de que é preciso construir um projeto forte, de ideias novas, de pessoas novas e competitivas” Roberto Cláudio Ex-prefeito de Fortaleza e presidente do União na Capital

Ainda segundo Roberto, a oposição trabalha também com a possibilidade de receber forças partidárias da base de Elmano de Freitas (PT) que se sintam “frustradas pela composição final do governismo”.